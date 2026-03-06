La U de Chile recibió un verdadero mazazo luego de quedar eliminada de la Copa Sudamericana. El Romántico Viajero no sólo lamenta el quedarse sin competencia internacional, sino que también un golpe directo a los planes para uno de los momentos más importantes de su historia: el centenario.

En 2027, el elenco estudiantil cumplirá 100 años desde su fundación, lo que los obliga a pelear esta temporada por una clasificación a un certamen continental. Pero en caso de jugarla, tendrán que hacerlo sin sus hinchas debido al castigo que deben seguir cumpliendo.

Y es que desde los incidentes ante Independiente en Argentina el 2025 que el Bulla debe cumplir una sanción de siete partidos tanto de local como visitante sin poder contar con público en las tribunas. Esto tendrá un impacto directo a la celebración azul en su centenario, aunque tiene una manera de minimizar el golpe.

Si es que clasifica: la U a jugar copas internacionales sin público en sus 100 años

La eliminación de la U de la Copa Sudamericana le deja un duro revés pensando en su centenario. En 2027 el Bulla apagará las velitas para celebrar un año muy importante y en el que esperan tener una competencia internacional, la que jugarán sin hinchas.

Sea Libertadores o Sudamericana, la U tendrá que jugar una posible fase de grupos sin público en su centenario. Foto: Photosport.

Luego de la llave con Palestino, al elenco estudiantil le quedan cuatro fechas de local por cumplir del castigo que recibió por los incidentes con Independiente. Si esta temporada logran clasificar, ya sea a Copa Libertadores o Copa Sudamericana, jugarán una hipotética fase de grupos e incluso octavos de final sin público.

Publicidad

Publicidad

Esta noticia no es para nada buena pensando en que será el año del centenario de la U. Es por ello que los hinchas buscan fórmulas para poder estar presentes y hay una que, por arriesgada, podría ayudarles a cumplir antes de lo esperado su sanción.

ver también “La verdad es que…”: la confesión de Marcelo Salas que sacude a la U de Chile

Si el Romántico Viajero clasificara a Copa Libertadores como Chile 3 o 4, jugaría al fase previa, con dos partidos antes de llegar a la fase de grupos. Esto le dejaría la misión de recuperar al público en la última fecha de dicha instancia, un premio de consuelo pero que podría ser clave.

Si la situación es distinta y avanzan a Copa Sudamericana, jugarán la llave previa y así se verían obligados a jugar con hinchas. Eso sí, con chances de retornar en unos posibles octavos de final o eliminatoria con los terceros de Copa Libertadores.

Publicidad

Publicidad

La U tendrá que pelear por el título si es que quiere justificar la inversión que hizo este año para pelear a nivel internacional y quedarse en el primer escalón. El Romántico Viajero deberá celebrar su centenario sin su público en las tribunas en un torneo continental, lo que sin duda golpea un 2027 que debería ser de fiesta.

¿Cuándo y a qué hora juega la U?

Por ahora, la U sólo piensa en volver al triunfo y así borrar su dolorosa eliminación internacional. El Romántico Viajero vuelve a la cancha este lunes 9 de marzo cuando, desde las 20:00 horas, reciba a la U de Conce.

ver también ¿Bueno o malo? Recordado juez es categórico con el arbitraje del Superclásico entre Colo Colo y la U

En resumen, la U sufre por su centenario luego que…

Centenario en silencio internacional: Debido a los incidentes ante Independiente en 2025, la U arrastra una sanción de siete partidos sin público (local y visitante). Tras la eliminación ante Palestino, el club aún debe cumplir cuatro fechas de local , lo que significa que, si clasifican a un torneo internacional en 2027, jugarían gran parte de su año centenario con tribunas vacías.

Debido a los incidentes ante Independiente en 2025, la U arrastra una sanción de (local y visitante). Tras la eliminación ante Palestino, el club aún debe cumplir , lo que significa que, si clasifican a un torneo internacional en 2027, jugarían gran parte de su año centenario con tribunas vacías. El factor de la clasificación (Libertadores vs. Sudamericana): El tipo de cupo que obtenga la U este 2026 será clave para “limpiar” el castigo. Si clasifican como Chile 3 o 4 a Copa Libertadores , jugarían las fases previas, lo que les permitiría cumplir dos fechas de sanción antes de la fase de grupos. En cambio, en Sudamericana , el proceso de retorno de la hinchada podría ser más lento, postergándose incluso hasta unos hipotéticos octavos de final.

El tipo de cupo que obtenga la U este 2026 será clave para “limpiar” el castigo. Si clasifican como , jugarían las fases previas, lo que les permitiría cumplir dos fechas de sanción antes de la fase de grupos. En cambio, en , el proceso de retorno de la hinchada podría ser más lento, postergándose incluso hasta unos hipotéticos octavos de final. Presión máxima sobre el título nacional: La eliminación de la Sudamericana 2026 obliga al “Romántico Viajero” a enfocarse exclusivamente en el torneo local. Para justificar la inversión del plantel y asegurar que el centenario sea una fiesta deportiva, el equipo de Francisco Meneghini tiene la misión de pelear el título y asegurar un cupo directo a la fase de grupos de la Libertadores 2027.

Publicidad