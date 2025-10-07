Universidad de Chile se vio las caras nuevamente con Independiente, luego de la llave de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 que fue cancelada por Conmebol tras los graves hechos de violencia.

Luego de que el cuadro argentino no pudo entregar la seguridad para ese encuentro, ambos cuadro fueron castigados de manera grave por los tribunales, donde han tenido su momento para una apelación.

En ese sentido, la U fue por dos puntos a esta reunión telemática con el tribunal de Conmebol, donde quieren bajar el castigo de 7 fechas sin público de local, además los montos por un castigo por gestos xenofóbicos.

Algo que presentó Azul Azul con sus abogados esta jornada, donde esperan dentro de los próximos días una resolución definitiva, lo que marcará el plano internacional.

Ambos equipos buscan bajar sus castigos por los incidentes en la Copa Sudamericana. Foto: Javier Vergara/Photosport

¿Cuál es la apelación de la U ante la Conmebol?

Universidad de Chile nuevamente vivió una tensa jornada en Conmebol, por la polémica llave contra Independiente, que les dio el paso en la Copa Sudamericana, pero que la dejó con tremendos castigos.

Según detallaron en Espn esto “comenzó a las 10 de la mañana y terminó cerca de las 11, la reunión fue telemática por la apelación tras los incidentes contra Independiente”.

“Son dos temas: el primero que la U se le castigó 7 partidos a puertas cerradas de local y quieren reducir al máximo, ojalá a cero. Deberían ser uno o dos los que pueda bajar”, explican.

“El otro es una multa por 120 mil dólares por gestos racistas. Se expusieron argumentos y ahora Conmebol tiene que exponer con los participantes del tribunal. probablemente aparezca la próxima semana”, detallaron.

