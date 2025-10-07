Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Sudamericana

El nuevo choque de U de Chile vs Independiente tras la apelación en Conmebol

La dirigencia de la U hizo su apelación esta jornada ante los jueces de Conmebol, donde hay dos puntos que quieren discutir.

Por Cristián Fajardo C.

La U busca bajar los castigos por el partido ante Independiente.
© JAVIER VERGARA/PHOTOSPORTLa U busca bajar los castigos por el partido ante Independiente.

Universidad de Chile se vio las caras nuevamente con Independiente, luego de la llave de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 que fue cancelada por Conmebol tras los graves hechos de violencia.

Luego de que el cuadro argentino no pudo entregar la seguridad para ese encuentro, ambos cuadro fueron castigados de manera grave por los tribunales, donde han tenido su momento para una apelación.

En ese sentido, la U fue por dos puntos a esta reunión telemática con el tribunal de Conmebol, donde quieren bajar el castigo de 7 fechas sin público de local, además los montos por un castigo por gestos xenofóbicos.

Algo que presentó Azul Azul con sus abogados esta jornada, donde esperan dentro de los próximos días una resolución definitiva, lo que marcará el plano internacional.

Ambos equipos buscan bajar sus castigos por los incidentes en la Copa Sudamericana. Foto: Javier Vergara/Photosport

Ambos equipos buscan bajar sus castigos por los incidentes en la Copa Sudamericana. Foto: Javier Vergara/Photosport

Más castigos: Conmebol golpea a U. de Chile con otro expediente disciplinario

ver también

Más castigos: Conmebol golpea a U. de Chile con otro expediente disciplinario

¿Cuál es la apelación de la U ante la Conmebol?

Universidad de Chile nuevamente vivió una tensa jornada en Conmebol, por la polémica llave contra Independiente, que les dio el paso en la Copa Sudamericana, pero que la dejó con tremendos castigos.

Publicidad

Según detallaron en Espn esto “comenzó a las 10 de la mañana y terminó cerca de las 11, la reunión fue telemática por la apelación tras los incidentes contra Independiente”.

“Son dos temas: el primero que la U se le castigó 7 partidos a puertas cerradas de local y quieren reducir al máximo, ojalá a cero. Deberían ser uno o dos los que pueda bajar”, explican.

“El otro es una multa por 120 mil dólares por gestos racistas. Se expusieron argumentos y ahora Conmebol tiene que exponer con los participantes del tribunal. probablemente aparezca la próxima semana”, detallaron.

Publicidad
Michael Clark explica en qué está la apelación de U. de Chile ante Conmebol

ver también

Michael Clark explica en qué está la apelación de U. de Chile ante Conmebol

Revisa los detalles:

Tweet placeholder
Lee también
Piden que la U no siga ejemplo de Colo Colo: "Suspendieron por un cumpleaños"
U de Chile

Piden que la U no siga ejemplo de Colo Colo: "Suspendieron por un cumpleaños"

La Conmebol destaca la gran figura de la U en la Sudamericana
U de Chile

La Conmebol destaca la gran figura de la U en la Sudamericana

¿Archirrival total? Colo Colo sorprende junto al rival de la U en Sudamericana
Colo Colo

¿Archirrival total? Colo Colo sorprende junto al rival de la U en Sudamericana

Endler celebra su regreso a Chile venciendo a las campeonas de Champions
ChampionsLeague

Endler celebra su regreso a Chile venciendo a las campeonas de Champions

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo