Universidad de Chile está a detalles de sellar el arribo de Francisco Meneghini al club. Uno de los que está contento con la decisión de Gustavo Lorenzetti, quien conoce bien al nuevo DT.

El Duende es uno de los mejores extranjeros que pasó por el Romántico Viajero en los últimos años. Arribó en 2011 y rápidamente se echó a los hinchas al bolsillo, incluso anotando un gol en la final de la Copa Sudamericana ante Liga de Quito.

La impresión de Lorenzetti

Paqui Meneghini no es un desconocido para Universidad de Chile, ya que trabajó en el pasado como ayudante de Jorge Sampaoli y Sebastián Beccacece. Por esta razón, Gustavo Lorenzetti aprueba el arribo del nuevo entrenador al Centro Deportivo Azul.

“‘Paqui’ estuvo en el cuerpo técnico con Sebastián Beccacece y Nicolás Diez en 2016. Lo conozco, trabaja muy bien y creo que viene todos de la misma línea de Sampaoli. Seguramente se va a ver una U de Chile agresiva, que va a imponer condiciones“, explicó el Duende en Grítalo América de Radio ADN.

“Le tengo mucha confianza a ‘Paqui’. Eso sí, seguramente van a tener que llegar un par de refuerzos clave para potenciar lo bueno que ya tiene la U en el plantel”, complementó el ex volante argentino.

Lorenzetti jugó cerca de 300 partidos en Universidad de Chile, periodo en el cual ganó 8 títulos. Se terminó transformando en un referente y pese a venir desde otro país, reconoció que el momento más feliz de su carrera fue vistiendo la camiseta del León.

“En la U, sin dudas. Fue mi mejor momento futbolístico. Estando en la U también nacieron mis hijos; es mi lugar en el mundo. Lo de Rosario Central es otra cosa, soy hincha y todo, pero en la U estuve a pleno y me sentí importante“, cerró Gustavo Rubén Lorenzetti.