En un partido “picante” y con una rivalidad establecida entre argentinos y chilenos, la próxima semana se espera una caldera en Copa Sudamericana. Ahí, Lanús recibirá a U de Chile por la semifinal vuelta del torneo.

Tras el polémico 2-2 en la ida, los hinchas granates avisan que le harán la vida imposible a los azules en el regreso. Por eso, en la vereda bullanguera salieron al paso y alzaron la voz.

Uno de ellos fue Gustavo Lorenzetti, ícono de la U y campeón de Copa Sudamericana en 2011. El Duende estuvo en cancha la vez que los argentinos golearon 4-0 a los azules en Buenos Aires, en la Copa del 2013.

Lorenzetti en modo U de Chile: le toca la oreja a Lanús

Gustavo Lorenzetti repasó su experiencia jugando por U de Chile en cancha de Lanús, dejando en claro que los granates ganaron por otros factores y no por su gente en 2013.

El duelo del 2013 en Argentina

“La cancha de Lanús no es La Bombonera, no es el Gigante de Arroyito, no es una cancha que uno se intimide. Recuerdo un planteo demasiado arriesgado (en 2013) y decidimos jugar mano a mano en el fondo, lo pagamos caro y después en El Nacional se nos hizo casi imposible”, dijo a ESPN FShow Chile.

Publicidad

Publicidad

Por eso, el Duende no quiere repetir los errores de aquel equipo que cayó 4-0 hace 12 años y le avisó a Gustavo Álvarez su receta diciendo que “la U debería hacer un planteo muy parecido a Avellaneda, ser protagonista y por ahí que la gente de Lanús se pueda impacientar”.

ver también “Es una mier…”: El descargo de un jugador de Lanús tras ataque de hinchas de U. de Chile

“Aprovechar espacios, el buen momento de Assadi y Altamirano. Será muy importante robarle la pelota y quitarle el protagonismo a Lanús, no meterse atrás”, cerró.