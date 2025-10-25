Es tendencia:
“La cancha de Lanús no es La Bombonera, no intimida”: Lorenzetti trapea el piso con argentinos por U de Chile

El campeón de Copa Sudamericana con los azules recuerda el duelo del 2013, donde cayeron en Buenos Aires. Ahí, dedicó duro mensaje a sus rivales.

Por Nelson Martinez

La U y el polémico duelo que le espera en Argentina.
© Photosport / GettyLa U y el polémico duelo que le espera en Argentina.

En un partido “picante” y con una rivalidad establecida entre argentinos y chilenos, la próxima semana se espera una caldera en Copa Sudamericana. Ahí, Lanús recibirá a U de Chile por la semifinal vuelta del torneo.

Tras el polémico 2-2 en la ida, los hinchas granates avisan que le harán la vida imposible a los azules en el regreso. Por eso, en la vereda bullanguera salieron al paso y alzaron la voz.

Uno de ellos fue Gustavo Lorenzetti, ícono de la U y campeón de Copa Sudamericana en 2011. El Duende estuvo en cancha la vez que los argentinos golearon 4-0 a los azules en Buenos Aires, en la Copa del 2013.

Lorenzetti en modo U de Chile: le toca la oreja a Lanús

Gustavo Lorenzetti repasó su experiencia jugando por U de Chile en cancha de Lanús, dejando en claro que los granates ganaron por otros factores y no por su gente en 2013.

“La cancha de Lanús no es La Bombonera, no es el Gigante de Arroyito, no es una cancha que uno se intimide. Recuerdo un planteo demasiado arriesgado (en 2013) y decidimos jugar mano a mano en el fondo, lo pagamos caro y después en El Nacional se nos hizo casi imposible”, dijo a ESPN FShow Chile.

Por eso, el Duende no quiere repetir los errores de aquel equipo que cayó 4-0 hace 12 años y le avisó a Gustavo Álvarez su receta diciendo que “la U debería hacer un planteo muy parecido a Avellaneda, ser protagonista y por ahí que la gente de Lanús se pueda impacientar”.

Aprovechar espacios, el buen momento de Assadi y Altamirano. Será muy importante robarle la pelota y quitarle el protagonismo a Lanús, no meterse atrás”, cerró.

