U. de Chile reaccionó a tiempo para quedarse con un empate contra Lanús en las semifinales de la Copa Sudamericana. Sin embargo, el partido de ida se vio manchado por los graves incidentes que sucedieron en la previa, donde hinchas azules atacaron el bus de los granates.

El incidente terminó con un vidrio roto y un tremendo susto entre los jugadores de Lanús. Más tarde, Mauricio Pellegrini y el plantel condenaron el hecho.

“Son aspectos de los que nunca uno quiere hablar. El fútbol debemos cuidarlo, porque tenemos un deporte maravilloso y es un pecado no jugar este partido con gente. Hay muchos que tratan de hacer las cosas bien y se ensucian por algunos que tienen malas accione“, lamentó el DT.

Por su lado, Gonzalo Pérez, uno de los jugadores que casi fue impactado por un piedrazo, habló con Emol. “Es una mierda. Son cosas que no pueden pasar, nos ponen en riesgo a los jugadores. Yo estaba cerca de donde pasó la piedra y por suerte nadie salió lastimado”, dijo.

Así quedó el bus de Lanús | Photosport

ver también Grave acusación argentina tras polémico empate de la U ante Lanús: “Otra vez la Conmebol…”

Jugadores de Lanús protestan tras agresión de hinchas de U. de Chile

Antes, Lautaro Acosta, emblema de Lanús, había disparado con todo. “Tiene que haber una sanción dura, ejemplar, porque pasa una y otra vez. O le están tomando el pelo a la Conmebol o creen que están tranquilos con todo esto“, manifestó en zona mixta.

Publicidad

Publicidad

“Nosotros nos tiramos al piso, fue una locura. Una guerra. Nos tiramos al piso porque una sola piedra rompió el vidrio, pero fueron seis o más piedrazos que rebotaron, a Facu Sánchez o Gonza Pérez les pasó muy cerca y esto pudo terminar en tragedia“, relató.