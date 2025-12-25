De un buen tiempo hasta acá, pese a no existir pruebas contundentes al respecto, es un secreto a voces la vinculación de la Universidad de Chile con los ex dueños de Huachipato, como son Marcelo Pesce y Victoriano Cerda.

El ruido aumentó luego que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) impusiera una drástica sanción a Michael Clark, presidente de Azul Azul, por irregularidades que cometió Sartor, y su posterior defensa ante la Justicia.

Para generar más especulaciones sobre el vínculo de Cerda y Pesce con la U, el portal Ciper Chile accedió, bajo Ley de Transparencia, a las declaraciones que dieron los ex propietarios de Huachipato en la investigación contra la controladora de Azul Azul.

Millonario negocio de ex dueños de Huachipato y controladora de U de Chile

“En su declaración, Pesce y Cerda no entregaron antecedentes sobre su eventual participación o interés en la administración de Azul Azul o del fondo Tactical Sport, que administra los destinos del club”, señala la publicación.

En la misma línea, Ciper apunta a que “los exdueños de Huachipato se refirieron a los negocios inmobiliarios que intentaron poner en marcha con Sartor en Miami, y a los créditos que contrajeron con fondos de la administradora a propósito de esas inversiones”.

Un dato relevante, según el medio, es que “solo a Pesce le preguntaron si tenía relación con ese FIP (Tactical Sports), y dijo que no“. Todo en el marco de la investigación en contra de Clark, que está lejos de querer salir de la Universidad de Chile.

¿En qué está la situación judicial de Michael Clark?

La CMF rechazó la apelación que realizó la defensa del aún presidente de Azul Azul, y mantuvo los castigos impuestos, como el pago de $2.500 millones de pesos, más su inhabilitación por cinco años, lo que implica su salida de la U de Chile.

Ante tal situación, y como adelantó a la prensa, Michael Clark acudirá a la Justicia Civil, primero a la Corte de Apelaciones y después a la Corte Suprema, en busca de demostrar su inocencia en el caso.

