Universidad de Chile vive un verdadero terremoto en la interna con la administración de la concesionaria Azul Azul, luego de la grave sanción de la Comisión del Mercado Financiero a Michael Clark.

El presidente fue apuntado en una investigación, donde debe pagar 2.500 millones de pesos, además de que quedó inhabilitado por 5 años para ocupar cargos gerenciales, por lo que debe salir de la U.

Una situación donde se han conocido nuevos antecedentes, donde el periodista Fernando Tapia detalló en el programa “Pauta de juego” un antecedente que puede ser clave y que revela una verdad.

Esto, porque en una página donde aparecen los testigos que fueron presentando declaración ante la CMF aparecen Victoriano Cerda y Marcelo Pesce, dos ex dueños de Huachipato y ahora apuntados como los verdaderos jefes en la U.

El documento que mostró Pauta de Juego con Victoriano Cerda y Marcelo Pesce en el caso Sartor.

¿Por qué interrogaron a Victoriano Cerda y Marcelo Pesce?

Fue Fernando Tapia quien profundizó en el tema de la U, con un detalle que tomará relevancia: “Lo de la CMF es una potente señal, fíjate que en el fallo, la mayoría de la gente no lo conoce, pero son 384 página, en donde quiero mostrar una página simplemente una referencia de lo que hace la CMF para transparentar cómo llegó a estas sanciones”.

“Acá está la lista de las personas que fueron interrogadas en la CMF. En la letras Q y R. En la primera prestaron declaraciones Alessando Marcelo Pesce Reyes, que prestó declaración el 9 de abril de este año. En la R Victoriano Luis Cerda Quinteros, quien también presto declaración el 9 de abril”, detalló.

En ese sentido, junto las piezas, sin cargar culpabilidades, pero ambos aparecen relacionados en la investigación de la CMF con Sartos, que también apunto a Azul Azul.

“Están involucrados, están como testigos, no están sancionados, pero dice la CMF que todos los antecedentes los entrega al Ministerio Público, donde se entra a la fase legal”, explicó.

