Universidad de Chile comienza a conformar su plantel para la temporada 2026, donde ya hay dos jugadores que han aterrizado en el Centro Deportivo Azul para iniciar los entrenamientos.

En medio de las definiciones para el mercado de fichajes, donde tienen que ver primero la continuidad del técnico Gustavo Álvarez, dos jugadores que estaban a préstamo desde la U que retornaron para trabajar con sus compañeros azules.

Luego de ser campeones en la Primera B con Universidad de Concepción, la U abrió las puertas para el retorno de los formados en casa Jeison Fuentealba y Renato Cordero.

“Comenzaron a entrenar esta semana las prácticas acá en el CDA. Tuvieron días de descanso, pero ya entrenan con el resto del equipo”, comentó el periodista Marcelo Díaz.

Jeison Fuentealba fue clave en el ascenso de Universidad de Concepción. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

¿Qué pasará con Jeison Fuentealba y Renato Cordero en la U?

Fue en TNT Sports donde el reportero entregó los detalles de los nuevos rostros que trabajan junto al plantel de Universidad de Chile en el CDA, a falta de tres fechas del final del torneo.

“Hay varios jugadores a préstamo, pero ellos terminaron la temporada y ya están en el CDA. Siguen el régimen de entrenamiento, cuando la U termine, después del 7 de diciembre, cuando jueguen contra Iquique y salga de vacaciones, ellos también salen y retornan con todo el plantel para la pretemporada”, explicó.

“Son dos jugadores que dependen de Gustavo Álvarez o el director técnico que esté para resolver su futuro. Estuvieron en Universidad de Concepción, jugaron bastante, ascendieron y ahora buscarán su chance en el plantel de la U, con un torneo internacional y el tercer torneo, como el de la copa de la liga, por ahora trabajan con sus compañeros”, detalló.