No es Rivero, ni Lucero: Este es el 9 que Peric quiere en la U para 2026 “Hagan el esfuerzo…”

La Universidad de Chile vive días movidos en el escritorio tras la histórica sanción por parte de la CMF a diversos directivos de Azul Azul por el emblemático ‘caso Sartor’, sin embargo, la parte deportiva no puede quedar de lado y en el CDA ya comenzaron a planificar lo que será el 2026.

Es así que, ante las eventuales salidas de todos sus delanteros, el cuadro universitario ha ido tanteando nombres para reforzar el ataque, donde han sonado dos viejos conocidos del fútbol chileno, Octavio Rivero, Juan Martín Lucero, además de por supuesto, Eduardo Vargas.

Ante esto, uno que salió a hablar fue Nicolás Peric, el ex portero en su rol de comentarista de Radio Pauta, salió a defender a Lucas Di Yorio, uno que parece estar de salida en La Cisterna ante el alto costo de su pase, a pesar de haber convertido 12 goles y una asistencia en 34 duelos.

Nico Peric pide mantener a Lucas Di Yorio en la U:

El ex portero de Argentinos Juniors y Rangers de Talca, entre otros clubes, señaló; “¿Qué pretendes? ¿Dejar ir a Di Yorio? ¿Qué vas a salir a buscar? ¿Un Di Yorio más barato? No lo vas a encontrar. Hagan el esfuerzo”, manifestó en primer lugar el también ex arquero de La Roja.

Peric, posteriormente agregó: “Lucas Di Yorio es caro, pero lo que tienes que hacer es sentarte y conversar. A mí el chico me parece interesante, pero en ese precio… ¿podemos hacer negocio en algo? ¿Te puedo pasar a otro? Los goles valen. Yo negociaría. No saldría a buscar 12 o 13 goles de nuevo porque no los voy a encontrar por menos de un millón y medio”, finalizó.

Peric se la juega por la permanencia de Lucas Di Yorio en la U para 2026. (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

Recordar que Lucas Di Yorio se encuentra actualmente a préstamo en la Universidad de Chile desde el Athletico Paranaense de Brasil, elenco al que debe volver en enero si es que la ‘U’ no adquiere su pase, por el que piden 2,5 millones de dólares por el 100%.