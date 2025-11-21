Thomas Rodríguez es un jugador que genera algunos recuerdos en los hinchas de Universidad de Chile, aunque no de los positivos. Luego de su controvertido paso por el club, te contamos qué pasó con su carrera.

Rodríguez nació en Chile en 1996, cuando su padre Leonardo Adrián, brillaba como el “10” del Romántico Viajero. Creció con el sueño de replicar lo hecho por su progenitor y también defender los colores de los Azules, claro que la historia no terminó como esperaba.

¿Qué fue de Thomas Rodríguez?

Thomas Rodríguez llegó en 2021 a Universidad de Chile luego de pasar por Unión La Calera. A su llegada ya generó controversia, debido a que para muchos llegaba solo por ser hijo de un ídolo como Leo Rodríguez. Arribó en compañía de otro jugador cementero: Yonathan Andía.

Rodríguez hijo confiaba en dejar atrás la sombra de su padre y consolidarse en el Romántico Viajero, pero no lo pudo hacer. Solo sumó malas actuaciones, siendo uno de los jugadores más criticados del equipo. Incluso, fue agredido tras una invasión de hinchas y casi descienden. Estuvo una temporada, con 22 partidos y sin goles ni asistencias.

Luego de su fallido paso por Universidad de Chile, Thomás Rodríguez regresó a Unión La Calera. Pasó sin pena ni gloria por Unión Española y Audax Italiano. En 2024 firmó Burgos de Segunda División de España, pero solo disputó 3 partidos, por lo que tras unos meses regresa a Sudamérica.

Juventud de Las Piedras de Uruguay le dio una oportunidad a Rodríguez luego de varios pasos en falso. En el fútbol charrúa ha encontrado mayor continuidad en este 2025 y si bien no es titular indiscutido, suma 25 partidos y 1 asistencia.

Como curiosidad, en su club Thomas Rodríguez comparte con un ex Colo Colo que también pasó sin triunfar por Chile: Iván Rossi. A los 29 años Thommy intenta dejar atrás los malos momentos de su carrera y dar el salto definitivo en su vida futbolística.