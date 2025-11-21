Universidad de Chile se apronta a jugar las últimas tres fechas de la Liga de Primera 2025, donde el foco estará puesto en la posible clasificación a la Copa Libertadores y la continuidad de Gustavo Álvarez.

En ese sentido, fue Matías Zaldivia quien habló de una espina que tienen como grupo con el entrenador, por no salir campeones en el torneo, además que debía continuar el proceso al mando de la U.

Estas palabras fueron analizadas por el propio técnico argentino, quien asegura que cuando un referente del plantel habla de esa forma les toma mucho peso porque son desde el corazón del grupo.

Eso sí, también tuvo un momento para bromear, donde de forma irónica apuntó que también le había puesto color el defensor nacionalizado chileno.

Matías Zaldivia habló desde la interna de la U donde apuntó a Álvarez. Foto: Andrés Pina/Photosport

¿Qué dijo Álvarez de Zaldivia en la U?

Fue en la conferencia de prensa en la previa al duelo contra O’Higgins, que el técnico Gustavo Álvarez se refirió a las declaraciones de Zaldivia, por la espinita que tiene el plantel de la U por no salir campeón.

“Yo sostengo lo que pensé siempre, un club grande como este no puede estar tantos años sin salir campeón. Para resultados distintos, procedimientos distintos, hay cosas que no se pueden repetir. Es mi parte crítica y de autocrítica”, explicó.

En ese sentido tomó las palabras de uno de los capitanes de su equipo, aunque prefirió cerrar su declaración con un tono irónico.

“Las palabras de los jugadores son las que más respeto, te conocen en el día a día en buenas y malas y momentos difíciles. La mejor evaluación de un cuerpo técnico es la que dicen los jugadores. Matías es exagerado en sus declaraciones”, destacó.

