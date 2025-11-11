El principal rumor del mercado de fichajes para la temporada 2026 lo tiene Universidad de Chile, donde el nombre de Juan Martín Lucero ha sido acercado para potenciar la delantera.

El ex goleador de Colo Colo está pasando por un mal momento en el Fortaleza de Brasil, donde busca una salida, donde asegura que la U lo recibiría con los brazos abiertos en el Centro Deportivo Azul.

Una nueva instancia que pondría a prueba a los hinchas de la U, que han visto que varios jugadores han pasado desde el cuadro albo a los azules, donde hay una fórmula para que sea querido.

En ese sentido, fue Marcelo Barticciotto quien aseguró que si se llega a dar el fichaje, debe seguir el camino de Matías Zaldivia para que poco a poco le agarren cariño.

Matías Zaldivia pasó a ser querido en la U, pese a su pasado en Colo Colo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Juan Martín Lucero en el camino de Matías Zaldivia

Fue en radio Cooperativa donde la leyenda de Colo Colo le mandó un mensaje a Juan Martín Lucero, por si se concreta su traspaso a Universidad de Chile en la temporada 2026.

En ese sentido, toma lo que ha pasado con Matías Zaldivia, quien llegó odiado por los hinchas azules por su paso como referente en el estadio Monumental, donde ahora es uno de los más queridos de la U.

Ante las primeras negativas de la hinchada bullanguera, Barti fue claro: “Decían lo mismo con Matías Zaldivia los hinchas de la U, algo así tendría que hacer”, explicó.

Una situación que se debe resolver para el verano 2026, donde la U tiene en la mira a delanteros, por lo que también se maneja el nombre de Felipe Mora para un regreso.

