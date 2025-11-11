Universidad de Chile está moviendo las primeras piezas en el mercado de fichajes, donde los rumores acercan los nombres de Felipe Mora y de Juan Martín Lucero.

El ex Colo Colo se está convirtiendo en la primera teleserie con miras al verano 2026, donde también aseguran que en el estadio Monumental están alertas con su situación.

Por lo mismo, aseguran que hay voces en la dirigencia de Azul Azul no ven con malos ojos el regreso del delantero al país, aunque tenga un pasado muy marcado en el archirrival.

“Tiene real asidero y es porque es una oportunidad de mercado, así lo dicen desde los que toman las decisiones en la U. Es jugador de Fortaleza y tuvo salida traumática de Colo Colo, pero no ha tenido un buen año, donde no marca desde mayo en una sequía goleadora, donde el club tiene opciones de descender”, explican.

La U confirma el interés por Juan Martín Lucero como refuerzo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

¿Juan Martín Lucero será el gran reemplazante en U de Chile?

Fue en radio Cooperativa donde entregaron nuevos detalles por el tema de Juan Martín Lucero en Universidad de Chile, donde desde su trinchera no ve con malos ojos volver al país, aunque sea al rival de Colo Colo.

“El argentino dice si no estoy cómodo en Brasil quiero volver a Chile, es lo que le ha dicho a su círculo, jugar en la primera de Chile no lo ve mal. No sé si es opción en Colo Colo, pero en la U es alternativa e interés real para tenerlo en sus filas. Van a esperar sus pretensiones para el próximo año”, explicaron.

Esto, tiene una explicación relevante, donde aseguran que de los cuatro delanteros que tiene la U, el único que tiene encaminada su continuidad es Leandro Fernández, porque tiene contrato por todo el 2026.

“Sí o sí, de los cuatro que están saldrán dos o tres: Contreras y Guerra. Lo de Di Yorio es muy frío, no sé si complicado, porque la U quiere pagar menos de la cláusula, donde han presentado dos ofertas donde ha rebotado. Queda en duda, además lo de Leandro Fernández”, finalizan.

