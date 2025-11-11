Colo Colo empieza a pensar en el 2026. En el Cacique todavía mantienen la ilusión de poder clasificar a Copa Sudamericana, y por lo mismo se planifica lo que será el plantel de la temporada que se avecina.

El tema es que primero se anuncia una limpieza importante en el plantel. Importantes nombres podrían dejar el equipo y una de las zonas a reforzar que tiene prioridad es el ataque.

De momento solo Javier Correa ha rendido en la posición, mientras que Salomón Rodríguez no ha dado el ancho y hasta se especula con una posible salida a préstamo.

Ante esto, aparece la opción de un fichaje que siempre ha generado aprobación entre los hinchas. Esto trata de Bruno Barticciotto que por tercera vez suena en el mercado de pases. Lo que fue informado este martes por Radio Cooperativa.

Bruno llegó a préstamo al Santos y hasta el momento ha marcado ocho goles. Pero según El Siglo de Torreón, el elenco mexicano ho hará efectiva la compra del jugador. Cifra que es cercana a los 3,6 millones de dólares. Por lo que debería volver a Talleres, club dueño de su pase.

¿Dónde jugará Bruno Barticciotto en 2026?

El tema es que está jugada fue abordada por su padre y reveló que en está ocasión sí está más cerca de nunca de vestir la camiseta de Colo Colo.

Bruno Barti podría reencontrarse con Arturo Vidal en Colo Colo

“Está en un momento complicado. Si lo compra Santos, va a ser difícil (su llegada). Pero si no lo hace, tiene que volver a Talleres donde tiene contrato hasta 2027”, alertó Marcelo Barticciotto en Radio Cooperativa.

Por lo que en ese escenario se abre la opción concreta de la llegada de Bruno Barti al Monumental.

“Ahí debería negociar con Talleres, y ya no sería tan descabellado un préstamo, por ejemplo a Colo Colo. Yo creo que sí le gustaría venir, pero aún no le han dicho nada. Es una decisión personal, pero a mi me encantaría que viniera”, sentenció Marcelo Pablo ilusionado hasta con ver a su hijo con la ‘7’ en la espalda.