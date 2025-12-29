Es tendencia:
Pegan portazo a Gabriel Arias en U de Chile: “Castellón es más completo que él”

En conversación con RedGol, el histórico preparador de arqueros Julio Rodríguez le bajó el pulgar a la llegada del ex arquero de Racing y pone sus fichas en el porteño.

Por Alfonso Zúñiga

Gabriel Arias asoma como opción para competir con Castellón en la U de Chile
Desde el momento en que se mencionó el nombre de Francisco “Paqui” Meneghinipara asumir la dirección técnica en Universidad de Chile, se afirmó que el primer refuerzo que traería sería nada menos que al arquero Gabriel Arias.

Lo anterior, pues ante la salida de Gustavo Álvarez de la banca azul, se mencionó que al actual meta titular Gabriel Castellón podría perder su puesto, al no ser “hombre de confianza” del nuevo estratega. Una situación que aún no se puede proyectar.

Pero ante la posibilidad de que Arias pueda llegar a la U y competir con el porteño, un especialista en la posición como Julio Rodríguez, mentor y formador de Claudio Bravo, entregó su categórico veredicto a los micrófonos de RedGol.

¿Quién debe ser el arquero de “Paqui” en U de Chile?

Sobre si la llegada de Arias puede ser un aporte al club, el ex cancerbero indicó que “yo creo que sí, pues fue seleccionado chileno, jugó en el fútbol argentino. Un tipo de esas características, con ese currículo, va a ser un aporte, no sólo para el equipo, sino que para el fútbol chileno”.

Si bien entiende que su posible arribo a la U de Chile “es para que sea titular“, Rodríguez defiende con uñas y dientes a Castellón, pues “es un arquero que progresó harto, que si bien no jugó por la Selección, sí lo hizo en un equipo súper grande a nivel sudamericano“.

A la hora de entregar su veredicto, el ex mentor de Bravo lo tiene claro. “A lo mejor va a ser extraño, pero para el juego que tiene la U, Castellón les sirve más que Arias. Evolucionó mucho en este tiempo y hoy es arquero de equipo grande“.

El veredicto del experto

“Normalmente, los equipos grandes tienen arqueros que aparte de atajar juegan muy bien fuera de su área. Entonces yo lo tengo muy claro“, expresó Julio Rodríguez a RedGol para sentenciar que “en ese aspecto y jugando con los pies, Castellón es más completo que Arias, con todas sus letras”.

Los números de ambos en 2025

Gabriel Castellónvs.Gabriel Arias
3.826Minutos en cancha2.726
43Partidos jugados31
42Goles en contra27
14Vallas invictas14
2Tarjetas amarillas2
0Expulsiones1
Supercopa de ChileTítulosRecopa Sudamericana
