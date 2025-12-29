El portero chileno-argentino Gabriel Arias le dijo adiós a Racing de Avellaneda tras 7 años juntos y tras lograr 6 copas con la Academia. Ante esto, el jugador chileno está lejos de colgar los guantes y hay un inesperado club que hizo una oferta por su fichaje.

Tras despedirse de la Academia, el arquero nacional sonó con fuerza para regresar a territorio nacional, donde Universidad de Chile se acercaba a su fichaje. ADN Deportes reveló que Arias estaba en carpeta para reforzar el cuadro azul. Sin embargo, con el correr de los días aparece un nuevo obstáculo para repatriar al portero.

El club que buscará el fichaje de Gabriel Arias

Según revela el experto en mercado de fichajes, César Luis Merlo, el portero está en el radar de otro club argentino. “Newell’s le hizo una oferta formal a Gabriel Arias y el club es muy optimista en lograr su llegada. De cerrarse, el arquero llegará libre desde Racing y firmará por un año”, explicó a través de sus redes sociales.

La despedida de Arias de Racing

El arquero disputó más de 250 partidos con la Academia durante las 7 temporadas que visitó la camiseta del “Primer Grande”, levantando múltiples títulos, entre ellos el de Primera División (2018), dos trofeos de Campeones, Supercopa Internacional (2023), Copa Sudamericana del 2024 y Recopa Sudamericana este 2025.

A través de sus redes sociales, el club compartió una emotiva despedida para el chileno. “Hoy, en tu despedida, es momento de agradecer más que nunca por todo lo que nos brindaste, Gaby, y recordarte que nunca te vamos a olvidar, porque sos parte fundamental de nuestra historia. Nos diste seguridad, nos hiciste invencibles y aún más grandes”.

