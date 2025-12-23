La U de Chile comienza a moverse en el mercado de fichajes y, ante el arribo de un nuevo técnico, mira a uno de los nombres más cuestionados en nuestro país. Gabriel Arias asoma como el gran tapado del Romántico Viajero para reforzar su potería en 2026, algo que no le gustó nada a Johnny Herrera.

En las últimas horas se conoció que el ex portero de Racing fue exigido por Francisco Meneghini para aceptar la propuesta del Bulla para tomar el lugar de Gustavo Álvarez. La decisión sorprendió a los hinchas y al ídolo, quien dejó en claro que no es una buena decisión.

Al ser consultado por la opción de que el ex seleccionado chileno llegue al Centro Deportivo Azul, dando una categórica respuesta. Eso sí, enfatizando en que hay sólo una fórmula en la que se justificaría.

Johnny Herrera no quiere a Gabriel Arias en la U

Johnny Herrera no se imagina por nada del mundo que Gabriel Arias juegue en la U. El ídolo del Romántico Viajero reaccionó en vivo en TNT Sports al interés en el ex portero de Racing y fue lapidario al respecto.

Gabriel Arias puede jugar en Chile con la camiseta de la U. Foto: Photosport.

“Para mí, no. No porque tiene una edad… Toselli cuando jugó lo hizo bastante bien, no entiendo por qué se va. Lo único que pienso es que querían buscar a alguien más joven del medio para el futuro, para pelearle el puesto a Castellón”, lanzó de inmediato.

Publicidad

Publicidad

Johnny Herrera no se quedó ahí y tiró un tremendo palo la dirigencia de la U por tener en carpeta a Gabriel Arias. “Traer un arquero de 38 años… en ese caso, vuelvo a jugar yo“.

En esa misma línea, el ex portero del Romántico Viajero dijo que la única razón por la que podría darse este interés es que venga como titular y siente a Gabriel Castellón. “No entiendo por qué un arquero de 38 años, a menos que vaya a ser el 1“.

ver también ¡Superclásico en el mercado! La U se mete a pelear un refuerzo que estaba listo en Colo Colo

Aunque Johnny Herrera no dudó en elogiar a Gabriel Arias, aunque remarcando que no es lo ideal para la U en este momento. “Para mí es un buen arquero, pero no es atajador“.

Publicidad

Publicidad

“No es bueno en la toma de decisiones como anticipar un pelotazo largo, un mano a mano con tiempo, cortando un centro. Debajo del arco es extraordinario, pero en la lectura del juego se equivoca mucho“, sentenció.

Por ahora, la U espera dejar listo el arribo de Francisco Meneghini para meterse de lleno en el mercado. Gabriel Arias es uno de los nombres que está en carpeta, aunque puede haber un tapado a la espera.

¿Cuáles fueron los números de Gabriel Arias en 2025?

Gabriel Arias se despidió de Racing luego de haber disputado 31 partidos oficiales en la temporada 2025. En ellos dejó su arco en cero en 14 ocasiones y recibió 27 goles en los 2.726 minutos que estuvo dentro de la cancha.

Publicidad

Publicidad