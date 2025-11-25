Arturo Vidal, fiel a su estilo, ha generado un enorme debate luego de sus declaraciones en Colo Colo. Luego del triunfo del Cacique ante Unión Española por 4 a 1, el volante se refirió a su suplencia y lanzó una frase que ha dado que hablar, al punto de recibir un consejo de Johnny Herrera.

El King aseguró que su vuelta fuera de la titularidad fue porque “vengo de una lesión, no fui suplente porque hay alguien mejor que yo“. Sus declaraciones causaron un revuelo y le ha costado varias críticas al bicampeón de América. Unas a las que ahora se suma el ídolo de la U de Chile y usando a Marcelo Díaz como ejemplo.

Johnny Herrera pide a Arturo Vidal disfrutar su último año en Colo Colo como Marcelo Díaz en la U

Johnny Herrera entró a la polémica provocada por Arturo Vidal en Colo Colo y fue categórico sobre si se justifica. “El fútbol es un complemento de condiciones más que físico. Si no estás bien físicamente, no tienes nada que hacer en un equipo que te exija al alto nivel“, dijo de entrada.

“Hay un respeto. Cuando me tocó la banca siempre me apuntaba para ir en contra de alguien y nunca dije que era mejor que el que estaba jugando. Todos lo podemos pensar, pero uno tiene que mantener la humildad y no irte contra la gente que está apareciendo“, añadió.

Johnny Herrera no se quedó ahí y le pidió mirar el carnet. “¿A los 38 años va a tener más recorrido que los que están jugando? Para mí siempre fue lo mejor que tuvo el despliegue en la cancha de área a área, esa forma de desordenar lo hacía marcar diferencias“.

“Era tema común en el entretiempo entre Charles y Díaz que estaban al lado, el cómo lo respaldaban. Se jugaba la vida, buen juego aéreo. Él dice que no está bien físicamente y hay una autocrítica“, complementó.

En esa misma línea, Johnny Herrera refrescó la memoria por los triunfos que ha conseguido Colo Colo mientras Vidal estuvo lesionado. “¿Cuántos partidos estuvo sin jugar Arturo? Ha ganado los últimos partidos Colo Colo, entonces eso habla algo“.

Fue tras ello que el ídolo de la U sorprendió pidiendo a alguien en el Estadio Monumental que le diga al King que se despida en paz. “Cumple 39… Si alguien con experiencia en el club, que lo deben querer por lo que ha entregado a Colo Colo y su carrera, creo que un consejo bueno sea que disfrute el año que le quede. Que se saque cresta y media en la pretemporada, que si está bien va a volar físicamente, que no ande peleando. Donde vaya lo van a aplaudir igual. Es la forma de terminar bien“.

De hecho, puso como ejemplo a Marcelo Díaz y lo que está haciendo en el Romántico Viajero siendo suplente. “Está disfrutando“, remarcó el ex portero del cuadro estudiantil.

“No tengo recuerdos de un volante de contención de 39 años destacando“, siguió Johnny Herrera antes de hacerle un claro llamado a Arturo Vidal pensando en el 2026. “Tiene que saber para lo que está“, cerró.

¿Cuáles son los números de Arturo Vidal esta temporada?

Previo al choque con Cobresal, Arturo Vidal ha logrado disputar un total de 26 partidos oficiales con la camiseta de Colo Colo en el 2025. En ellos ha aportado con 3 goles y 1 asistencia en los 1.764 minutos que acumula dentro de la cancha.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Con Arturo Vidal suspendido, Colo Colo trabaja para lo que será la “final” ante Cobresal. El Cacique viaja al norte para visitar a los Mineros el próximo viernes 28 de noviembre desde las 18:00 horas.