La selección chilena cerró el 2025 con triunfos contra Rusia y Perú en Sochi, aún con Nicolás Córdova como interino en la dirección técnica de La Roja. Ahora la Federación de Fútbol de Chile debe establecer plazo para la llegada del entrenador definitivo para encabezar el proceso al Mundial 2030.

Y Johnny Herrera se la jugó con todo y propone de entrada un nombre de categoría y querido por los hinchas chilenos: Marcelo Alberto Bielsa Caldera.

Para poner en contexto, este pasado jueves el Loco había citado de urgencia a una conferencia de prensa con la herida de la derrota por goleada de Uruguay ante Estados Unidos. Muchos pensaron que renunciaría a La Celeste, pero no.

Sin embargo, el ex 25 de Universidad de Chile y 23 de La Roja no pierde sus esperanzas y ratifica que Bielsa sería la mejor opción por cualidades y conocimiento del fútbol e idiosincrasia nacional.

Igual podría renunciar y lo sentimental con Chile

“Imaginen que igual llega a renunciar… Bielsa está pintado para Chile“, dijo Herrera en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Agrega: “¿por qué no? ¿Porque no renunció? Fuera de talla, si piensas en el equipo y la actualidad del fútbol chileno y nuestra selección, está pintado para iniciar un proceso como lo hizo antes, tal cual“.

Incluso, el ex arquero sostiene que el mismo cariño que le tiene Chile al Loco podría ser un punto de acercamiento para el argentino, que no lo ha pasado tan bien como se esperaba en Uruguay: “lo que pasa es que yo creo que el profesor Bielsa, incluso él, a esta edad debe estar hasta medio desilusionado del fútbol, por como lo está pasando de mal allá“, expone.

Herrera sentencia que “de pronto por todo lo que él hace para que el equipo rinda y juegue como él quiere, después va a la cancha y juegan de una forma radicalmente distinta, cometen errores inconcebibles para un equipo de él. Le han dado tanto en Uruguay, lo ha pasado tan mal, que de pronto necesita reencantarse“.

