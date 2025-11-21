Marcelo Bielsa habló con más sinceridad que nunca en Uruguay. Toda la atención estaba sobre el DT por la conferencia de prensa que citó para este jueves después de la derrota de la Celeste, pero lejos de renunciar, el Loco confirmó su compromiso y aclaró varios temas.

“Tengo la misma fuerza desde el primer día para seguir con la selección en el Mundial“, partió diciendo el rosarino.

Más tarde, habló sobre los rumores de un quiebre con el plantel y la información de que los jugadores habrían pedido a la dirigencia que no continuara. “Si los jugadores quieren que me vaya, es muy sencillo, vienen y me dicen: ‘Bielsa, queremos que se vaya’“, contó el entrenador.

En esa misma línea, el Loco se refirió a su forma de trabajar e hizo una confesión que nadie esperaba. “Yo soy tóxico. Relacionarme conmigo empeora al que se relaciona conmigo. Soy tóxico“, comentó.

“Hay tipos tóxicos. Tipos que solo ven el error, que demandan, que nunca están satisfechos con nada, que les gusta hablar solo del trabajo, que van a comer y llevan un diario porque no quiere integrarse con el resto“, reflexionó Marcelo Bielsa en Uruguay.

“Yo lo vivo como un karma, pero ¿saben en qué está basada esa conducta? En el miedo, porque uno no disfruta por ganar, teme por perder mucho más de lo que disfruta por ganar”, reveló.