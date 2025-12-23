Querido en Chile por su época al mando de la Selección, Marcelo Bielsa tiene un aura incontestable para los fanáticos de La Roja. Poner en duda su importancia es, prácticamente, negar que el sol nos alumbra de día.

Pero, en Uruguay no lo ha pasado tan bien. El Loco viene de un proceso difícil, en el que la Celeste bajó ostensiblemente su rendimiento, debido, sobre todo, a problemas internos.

De hecho, el referente de la Selección de Uruguay, Luis Suárez, habló de malos tratos de Marcelo Bielsa con sus pupilos, extrañamente, tras no ser más considerado por el Loco.

ver también Esto fue lo que Arturo Vidal nunca le perdonó a Marcelo Bielsa: “No había sintonía…”

Le ponen el pulgar para abajo

Uruguay está en el Mundial y ya conoce su grupo. Se trata del H, que compartirá con la Selección de España, la de Arabia Saudita y la novedosa Cabo Verde. Rivales competitivos que, no obstante, no son el mayor dolor de cabeza para Bielsa, actual DT charrúa.

Para el Loco lo peor tiene que ver con la evaluación pública. Tal como publicó Ovación, el Equipo Consultores llevó a cabo una encuesta en Uruguay para saber los ánimos presentes entre los charrúas con respecto a la próxima cita mundialista. Bielsa salió mal parado.

Los resultados

Como los hermanos argentinos, en Uruguay la modestia es aparte. Es por eso que en la encuesta un 23% señaló que la Celeste sería la próxima campeona mundial. Otro 15% cree que va a estar entre los cuatro primeros puestos (excluyendo el primero), mientras que un 17% puso cuartos como el límite y otro 18% octavos.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, donde más dolió la encuesta fue en la evaluación de Marcelo Bielsa. Sólo un 27% aprobó la gestión del Loco al mando de la Selección charrúa, mientras que el 33% lo desaprueba. Número bajo comparado a los procesos anteriores previos a un Mundial (Diego Alonso, 76% de aprobación; Óscar Washington Tabárez, 81% de aprobación).

Al Loco, en Chile, se le quiere | Getty Images

¿Cómo quedaron conformados los grupos del Mundial 2026?

Publicidad

Publicidad