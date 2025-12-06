Es tendencia:
La tajante respuesta de Borghi tras los grupos del Mundial: “Si Chile estaba era otra cosa”

El exfutbolista y comentarista deportivo se refirió a los grupos del Mundial 2026 y los grandes cambios que tendrán en su formato.

Por Andrea Petersen

La inesperada reacción a la ausencia de Chile del Mundial.
Finalmente, se revelaron los grupos que se enfrentarán en la próxima Copa del Mundo, donde Chile lamentablemente quedó eliminado, llamando la atención la cantidad de países que serán parte de la nueva edición.

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá tendrá una particularidad importante al ser la primera cita mundialista que instaura el nuevo formato. De 32 equipos participantes pasaron a ser 48, quedando divididos en 12 grupos, de la A a la L.

Ante esto, Claudio Borghi, quien fue campeón del mundo con Argentina en el Mundial de 1986, en conversación con Redgol, se refirió a los cambios que se vienen tras el sorteo mundial.

Bichi Borghi habla de los cambios del Mundial 2026

El Campeón con Argentina fue consultado por las posibilidades de Chile en caso de haber clasificado y quedado en el grupo I, al que puede clasificar Bolivia por repechaje y está compuesto por Francia, Senegal y Noruega.

El Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 ya tiene definidos sus grupos: sorteo finalizado

“No sé, si Chile estaba era otra cosa. Pero le presto poca atención a las primeras fases de los mundiales. Cubrí los últimos tres y las primeras fases son malas, so equipos debutantes que van a tomarse fotos en algunos casos. La etapa buena es cuando pasas a segunda ronda”.

“Los equipos tradicionales hoy no sé si alguno quedará afuera, es una situación para jugar unos partidos para ver cómo es el tema. Son muchos países, con distancias considerables es todo un experimento”, puntualizó.

Así quedaron los grupos para el mundial 2026/Getty Images)

Así quedaron los grupos para el mundial 2026/Getty Images)

También el exfutbolista fue consultado sobre la crítica que se repite entre hinchas que señalan que estos cambios son una forma de beneficiar a Argentina.

“Mira, la envidia se manifiesta de diferentes formas, depende de la persona, el país, la edad, la cultura, pero no he visto que ningún país se puede quejar de que tiene un grupo imposible”.

Lo arruinaron: no hay grupo de la muerte en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026

“Si es por los comentarios de la gente no se podría vivir, me da exactamente lo mismo, lo que opina el público sobre el sorteo que ni vi, ya no me interesa ni verlo”.

Asimismo, sobre la cantidad de equipo participando, señaló: “Primero me llama la atención, son 12 grupos, una locura. A mi edad primera vez que lo vea, quizás más adelante sean más”.

“Pero no hay grupos de la muerte, hay grupos, no recuerdo todos, pero con países que no he visto jugar. Son grupos accesibles para las potencias. Ahora, si el grupo de Argentina es fácil o no, no lo sé, no he visto a todas las selecciones”.

