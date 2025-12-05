¿Regresa el fútbol chileno? eFootball sorprende con licencia oficial de la selección chilena

Un duro golpe sufrieron en agosto pasado los fanáticos de los videojuegos de fútbol en Chile, especialmente los seguidores de Colo Colo, con la salida del elenco ‘Popular‘ de eFootball tras no renovarse el contrato de exclusividad. Este hecho dejó al fútbol chileno prácticamente fuera de todo título de fútbol relevante, salvo la UC que mantiene contrato con EA Sports.

Es en ese contexto donde se dio a conocer en las últimas horas una importante noticia que, al menos, apacigua el dolor de no poder tener la Liga de Primera en ninguno de los títulos. Esto porque el propio eFootball, título que hereda la esencia de los recordados Pro Evolution Soccer y Winning Eleven de KONAMI, lanzó una nueva actualización gratuita con el regreso de la licencia oficial de la selección chilena.

ver también Chile ya tiene grupo y fixture para la Copa del Mundo FIFAe de eFootball

La Roja completamente licenciada para eFootball

Así es, porque en las últimas horas, el título de fútbol de KONAMI liberó la actualización v.5.2.0 de eFootball, donde se incluyen cuatro nuevas licencias de selecciones nacionales: Colombia, India, Grecia y Chile.

Esta actualización permite a los jugadores utilizar a la selección nacional con el escudo oficial de la Federación y los tres uniformes de La Roja: el titular y recientemente lanzado, el alternativo y el de portero, todos completamente licenciados.

Tweet placeholder

¿Regresará el fútbol chileno a eFootball?

Lamentablemente, el regreso de la licencia de la selección chilena a eFootball no significa, al menos en el corto plazo, el retorno del torneo nacional a la plataforma.

Publicidad

Publicidad

Según se ha reportado, los motivos tras la integración de “La Roja” se deberían a la proximidad de la Copa Mundial de la FIFA de los eSports. El periodista Felipe Kaponi, adelantó que la próxima semana se va a jugar la Copa del Mundo de la FIFAe, conocido como FIFAe World Cup, certamen en el que está clasificada la selección chilena.

Por este motivo estratégico, Konami buscaría que, cuando Chile juegue en este mundial, toda la representación del equipo se vea completamente licenciada y en perfectas condiciones para las transmisiones de estos encuentros de talla global.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo es el Mundial de la FIFA de los eSports?

El certamen oficial de la FIFAe se disputará entre el 10 y el 13 de diciembre en Arabia Saudita. El combinado nacional chileno quedó ubicado en el Grupo A, compartiendo zona con las selecciones de Brasil, Italia, Arabia Saudita, Tailandia y Turquía.