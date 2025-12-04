Nueva polémica de Marcelo Ríos en relación a su posición política. Siempre desde el extranjero, el ex número uno del mundo salió al ataque contra la candidata presidencia, Jeannette Jara.

Conocido su apoyo ahora hacia José Antonio Kast y la Ultraderecha chilena, el “Chino” respondió con polémica e irrespetuosa publicación a la candidata del Frente Amplio. Eso, tras dichos iniciales de la ex ministra del Trabajo.

“No me gusta mucho Marcelo Ríos”, dijo hace un mes Jara, a CNN Chile, en relación a sus impresiones sobre figuras del deporte chileno. Ahora el ex tenista salió al paso con una burlesca publicación en sus redes sociales.

La reprochable burla de Marcelo Ríos

Mediante su cuenta de Instagram, Marcelo Ríos salió al paso por la candidatura de Jeannette Jara a La Moneda. Ahí, con un irrespetuoso meme generó una ola de reacciones.

“Cambiamos el país con gente capacitada y con ganas de ver crecer Chile, o seguimos en la misma mie….”, fue parte de la incendiaria frase del zurdo de Vitacura, quien reside desde Miami.

Las reacciones no se hicieron esperar. Si bien hubo gente que apoyó su posición política, la mayoría fueron rechazos a su forma de criticar a la candidata presidencial.

Marcelo Ríos ya había dado luces de su opción política en Primera Vuelta, donde dijo que votaría por Johannes Kaiser. Al caerse su candidato, ahora le dio su apoyo al otro nombre de la Ultraderecha, José Antonio Kast.