Marcelo Ríos siempre tiene historias que dan que hablar durante y también post carrera en el tenis. Pese a ser número uno del mundo, su gran deuda es no haber ganado un Grand Slam, aunque estuvo cerca de hacerlo en el Abierto de Australia.

Corría 1998 y en final perdida por un apabullante triple 6-2 ante el checo, Petr Korda, posteriormente el europeo fue castigado en Wimbledon de ese año por nandrolona. Dicha hormona aumenta la masa muscular, alivia dolores físicos y recupera lesiones.

“Quiero declarar enfáticamente que no hago trampa con drogas y nunca buscaría obtener una ventaja competitiva de ese tipo sobre mis colegas”, dijo en ese entonces el europeo, quien después tuvo una sanción de casi un año sin jugar.

Marcelo Ríos y su firme reclamo por el título

Marcelo Ríos no olvidó esa polémica final ante Korda y más de 20 años más tarde volvió a hacer sus descargos contra la ATP y el propio ex tenista checo, quien tras el hecho vio como se derrumbó su carrera.

“Una cosa es la vida personal y otra cosa es doparte para sacar ventaja. Lo que pasó con Korda es para sacar ventaja. Justo en un grand slam, que yo podría haber ganado”, dijo Ríos a La Tercera, en 2020.

Siguiendo con sus descargos, el chileno ex número uno del mundo barrió con su rival en Australia diciendo que “no es como en el atletismo, donde al segundo le dan el título en esos casos. Ganó siete partidos, llegó a la final como avión”.

“Al mes, jugué con él y le gané. Se dio una controversia. Ahora uno se ríe, pero en sus récords quedó que ganó un Grand Slam“, cerró, en una polémica que siguió vigente con los años.

