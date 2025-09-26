Colo Colo no tiene margen de error y necesita ganar como sea si quiere seguir soñando con una copa internacional. El Cacique vuelve a la cancha para jugar su partido pendiente ante Deportes Iquique, duelo para el que ya tiene formación.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz se olvida de la derrota ante la U en la Supercopa y pone la mira en los Dragones Celestes. Con varias bajas por lesión, expulsión o suspensión, el DT armó una oncena que tiene importantes novedades.

Regresos y la confirmación de un cortado por su triste rendimiento esta temporada serán parte de lo que se verá esta tarde. Todo esto con la idea de superar a un rival que viene incluso más necesitado y que de seguro complicará mucho las cosas en el Estadio Monumental.

Colo Colo cambia de esquema en su formación para enfrentar a Deportes Iquique

Colo Colo tuvo una semana entera de trabajos para ponerse al día en la Liga de Primera. El Cacique tiene varias bajas y no se guardará nada en la formación que presentará contra Deportes Iquique.

Ni con Javier Correa lesionado Salomón Rodríguez es titular en la formación de Colo Colo. Foto: Photosport.

Fernando Ortiz probó una oncena en su última práctica en la que ratificó a su portero. Fernando De Paul se mantiene en la portería alba y se afirma como el arquero titular del Eterno Campeón para lo que resta de temporada.

En la defensa habrá un cambio ante la baja de Sebastián Vegas tras ser expulsado ante la U. Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Emiliano Amor y Erick Wiemberg serán los elegidos por el DT para cuidar el fondo.

En el mediocampo también hay novedades. Arturo Vidal regresa ante la ausencia del suspendido Esteban Pavez para acompañar a Vicente Pizarro, Víctor Felipe Méndez y Claudio Aquino, que jugaría más suelto como 10.

En el ataque, la gran sorpresa es la ausencia de Salomón Rodríguez, quien ni con Javier Correa lesionado es considerado como titular. Marcos Bolados y Lucas Cepeda fueron quienes entrenaron como estelares para ir por los tres puntos.

Así, Colo Colo tiene formación para ir a buscar los tres puntos ante Deportes Iquique. Esta sería con Fernando De Paul en el arco; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Emiliano Amor y Erick Wiemberg en la defensa; Arturo Vidal, Vicente Pizarro, Víctor Felipe Méndez; y Claudio Aquino en el mediocampo; Marcos Bolados y Lucas Cepeda en la delantera.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo con Deportes Iquique?

Colo Colo tiene todo listo para enfrentar a Deportes Iquique en el partido pendiente de la Liga de Primera. El Cacique recibe a los Dragones Celestes en el Estadio Monumental este viernes 26 de septiembre desde las 19:00 horas.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

