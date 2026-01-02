Colo Colo está muy necesitado de fichajes, debido a que se fueron varios elementos, quienes no respondieron en la temporada 2025 y busca nuevas caras.

Blanco y Negro no tiene muchos recursos para salir a buscar elementos en el mercado y está contratando a jugadores que están libres o que puedan llegar cedidos sin cargo a Macul.

Colo Colo ya anunció de manera oficial los arribos de Matías Fernández Cordero y Joaquín Sosa, por lo que ahora se centrarán en una de sus grandes obsesiones en el mercado.

Colo Colo va por su delantero centro y mira el mercado

Colo Colo quería primero armar la defensa para luego ir por otros puestos, y como ya tiene a su lateral derecho y a su marcador central, ahora irán a buscar lo más complicado: los goles.

“Un central y un 9. Pero si se va Alan Saldivia serían dos centrales, uno derecho y uno zurdo, además del nueve. Eso es”, eso declaró Aníbal Mosa sobre los refuerzos que quiere para el Cacique. Ahora van por el artillero.

Aníbal Mosa avisó que Colo Colo va por un goleador. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, necesita un jugador que le pelee el puesto a Javier Correa, pensando en que Salomón Rodríguez no está considerado y se irá ante la primera oferta.

Los goleadores que aparecen en la órbita alba son Damián Pizarro y el paraguayo Robert Morales, por ahora las única opciones que están sobre la mesa. La apuesta de ByN es llegar a un acuerdo por uno de los dos futbolistas mediante una cesión.

Colo Colo ahora va por su goleador y Daniel Morón, gerente deportivo de ByN, tiene mucha tarea por delante.