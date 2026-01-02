Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fichajes

La nueva obsesión que busca Colo Colo en el mercado de fichajes para ir cerrando su plantel

Los albos ya tienen sus dos primeras contrataciones y ahora van por un jugador clave para el equipo de Fernando Ortiz.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Colo Colo va por más refuerzos.
© DIEGO MARTIN/PHOTOSPORTColo Colo va por más refuerzos.

Colo Colo está muy necesitado de fichajes, debido a que se fueron varios elementos, quienes no respondieron en la temporada 2025 y busca nuevas caras.

Blanco y Negro no tiene muchos recursos para salir a buscar elementos en el mercado y está contratando a jugadores que están libres o que puedan llegar cedidos sin cargo a Macul.

Colo Colo ya anunció de manera oficial los arribos de Matías Fernández Cordero y Joaquín Sosa, por lo que ahora se centrarán en una de sus grandes obsesiones en el mercado.

Ex goleador albo quiere que Colo Colo deje partir a Alan Saldivia: “Hay que hacer cambios…”

ver también

Ex goleador albo quiere que Colo Colo deje partir a Alan Saldivia: “Hay que hacer cambios…”

Colo Colo va por su delantero centro y mira el mercado

Colo Colo quería primero armar la defensa para luego ir por otros puestos, y como ya tiene a su lateral derecho y a su marcador central, ahora irán a buscar lo más complicado: los goles.

Un central y un 9. Pero si se va Alan Saldivia serían dos centrales, uno derecho y uno zurdo, además del nueve. Eso es”, eso declaró Aníbal Mosa sobre los refuerzos que quiere para el Cacique. Ahora van por el artillero.

Publicidad
Aníbal Mosa avisó que Colo Colo va por un goleador. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Aníbal Mosa avisó que Colo Colo va por un goleador. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, necesita un jugador que le pelee el puesto a Javier Correa, pensando en que Salomón Rodríguez no está considerado y se irá ante la primera oferta.

Los goleadores que aparecen en la órbita alba son Damián Pizarro y el paraguayo Robert Morales, por ahora las única opciones que están sobre la mesa. La apuesta de ByN es llegar a un acuerdo por uno de los dos futbolistas mediante una cesión.

Publicidad

Colo Colo ahora va por su goleador y Daniel Morón, gerente deportivo de ByN, tiene mucha tarea por delante.

Histórico de Colo Colo destruye a Joaquín Sosa, segundo fichaje albo: “Me parece muy raro…”

ver también

Histórico de Colo Colo destruye a Joaquín Sosa, segundo fichaje albo: “Me parece muy raro…”

Lee también
Histórico de Colo Colo destruye el fichaje Joaquín Sosa
Colo Colo

Histórico de Colo Colo destruye el fichaje Joaquín Sosa

Revelan que Colo Colo avanza firme para su tercer fichaje
Colo Colo

Revelan que Colo Colo avanza firme para su tercer fichaje

Centenario gris: el resumen detallado del 2025 albo
Colo Colo

Centenario gris: el resumen detallado del 2025 albo

Sólo 2 de 16: los únicos DT del torneo que han sido campeones
Chile

Sólo 2 de 16: los únicos DT del torneo que han sido campeones

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo