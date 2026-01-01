Es tendencia:
Histórico de Colo Colo destruye a Joaquín Sosa, segundo fichaje albo: “Me parece muy raro…”

El uruguayo fue confirmado como el segundo refuerzo del Cacique de cara a la temporada 2026 y genera muchas dudas.

Por Carlos Silva Rojas

Joaquín Sosa es nuevo jugador de Colo Colo.
Colo Colo atraviesa por una complicada situación financiera, es por ello que los dirigentes de Blanco y Negro recurrieron al ingenio para contratar a sus dos primeros refuerzos de cara a 2026.

El lateral derecho Matías Fernández Cordero llegó como jugador libre tras finalizar su contrato en Independiente del Valle; mientras que Joaquín Sosa arribó como cedido a costo cero desde Bologna.

La contratación del defensa central uruguayo de 23 años genera muchas dudas, debido a que no ha podido consolidarse en ningún equipo y cada seis meses está cambiando de club.

Leonel Herrera revienta a Joaquín Sosa, tras ser confirmado en Colo Colo

Joaquín Sosa llega para suplir las partidas de Emiliano Amor y Sebastián Vegas, sin embargo, su arribo al estadio Monumental deja muchas dudas a los históricos.

El ex defensa central de Colo Colo y quien fuera finalista de la Copa Libertadores 1973 con los albos, Leonel Herrera, simplemente destrozó al zaguero uruguayo.

Me parece muy raro que un jugador que ha pasado por ocho equipos en cinco años llegue a Colo Colo y se piense que pueda rendir acá. Cuando uno sale de su país quiere progresar y mantenerse mucho tiempo en un club. Y este caso muestra que no ha tenido buenos desempeños ni menos ha hecho hasta ahora una gran carrera”, dijo a El Mercurio.

“Esta clase de situaciones me causan dudas sobre quien contrata y cómo son movidos los futbolistas en la actualidad. Por eso en Chile hay que tomar con seriedad el asunto de quiénes llegan, tanto jugadores como entrenadores extranjeros, porque se daña a los cadetes nuestros y también a quienes se forman en el INAF. Antes llegaban reales aportes y ahora contratan a cualquiera”, cerró con polémica Leonel Herrera.

