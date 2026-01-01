Colo Colo atraviesa por una complicada situación financiera, es por ello que los dirigentes de Blanco y Negro recurrieron al ingenio para contratar a sus dos primeros refuerzos de cara a 2026.

El lateral derecho Matías Fernández Cordero llegó como jugador libre tras finalizar su contrato en Independiente del Valle; mientras que Joaquín Sosa arribó como cedido a costo cero desde Bologna.

La contratación del defensa central uruguayo de 23 años genera muchas dudas, debido a que no ha podido consolidarse en ningún equipo y cada seis meses está cambiando de club.

ver también Colo Colo parte el 2026 con problemas: puede perder a una de sus grandes figuras

Leonel Herrera revienta a Joaquín Sosa, tras ser confirmado en Colo Colo

Joaquín Sosa llega para suplir las partidas de Emiliano Amor y Sebastián Vegas, sin embargo, su arribo al estadio Monumental deja muchas dudas a los históricos.

El ex defensa central de Colo Colo y quien fuera finalista de la Copa Libertadores 1973 con los albos, Leonel Herrera, simplemente destrozó al zaguero uruguayo.

Joaquín Sosa firmando su contrato con Blanco y Negro. Foto: Colo Colo

Publicidad

Publicidad

“Me parece muy raro que un jugador que ha pasado por ocho equipos en cinco años llegue a Colo Colo y se piense que pueda rendir acá. Cuando uno sale de su país quiere progresar y mantenerse mucho tiempo en un club. Y este caso muestra que no ha tenido buenos desempeños ni menos ha hecho hasta ahora una gran carrera”, dijo a El Mercurio.

“Esta clase de situaciones me causan dudas sobre quien contrata y cómo son movidos los futbolistas en la actualidad. Por eso en Chile hay que tomar con seriedad el asunto de quiénes llegan, tanto jugadores como entrenadores extranjeros, porque se daña a los cadetes nuestros y también a quienes se forman en el INAF. Antes llegaban reales aportes y ahora contratan a cualquiera”, cerró con polémica Leonel Herrera.