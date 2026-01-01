Se acabó el miserable 2025 para Colo Colo, donde no consiguió ningún objetivo y ahora arranca el 2026 con energías renovadas y con la pretemporada a la vuelta de la esquina.

Los albos se reúnen el 3 de enero en la Clínica Meds para realizarse revisiones. Ahí llegará un jugador que tiene chances serias de dejar al Cacique antes de lo presupuestado.

Uno de los pocos jugadores que tuvo un rendimiento aceptable en 2025 con la camiseta de Colo Colo fue Javier Correa, quien justamente es objeto de deseo en el mercado de fichajes.

Estudiantes de La Plata quiere el regreso de Javier Correa

Colo Colo puede perder a su goleador, debido a que Estudiantes de La Plata, campeón del fútbol argentino, puso su mirada en el delantero Javier Correa para 2026.

El periodista platense Agustín Zabaleta dio a conocer que el Coco ya tuvo los primeros contactos con el equipo que preside Juan Sebastián Verón, que tendrá presencia en la Copa Libertadores en 2026.

“Primeros contactos entre Estudiantes y Javier Correa. Tal como pasó a mediados de este año, las partes vuelven a acercarse para negociar un segundo ciclo en el Pincha. El jugador busca salir de Colo Colo“, contó el reportero.

Colo Colo puede ver partir a Correa. Foto: Felipe Zanca/Photosport

“El delantero pasó al club chileno a cambio de $2.500.000 millones de dólares y firmo hasta diciembre del 2027. Habrá que ver qué tipo de operación ofrece la institución platense para convencer al Cacique”, agregó.

Javier Correa tiene contrato vigente con Colo Colo y en Blanco y Negro no dejarán salir tan fácil a un delantero que marcó un total de 17 goles en 2025.