Real Betis de Manuel Pellegrini protagonizó un nuevo derbi ante Sevilla. Si bien el resultado no fue el esperado para el DT, dejó un momento que fue muy celebrado por sus seguidores.

Los Verdiblancos recibieron a los de Nervión, donde lo dirigidos por el Ingeniero eran los favoritos debido a que luchan por clasificar a la Champions League, mientras el club de Alexis Sánchez lo hace por no perder la categoría. Todo terminó en empate.

El lujito de Manuel Pellegrini

Real Betis comenzó con todo el clásico ante Sevilla. Antony y Álvaro Fidalgo le dieron la ventaja parcial por 2-0 a los dirigidos por Manuel Pellegrini. Sin embargo, Alexis Sánchez con un golazo de palomita e Isaac Romero en el 85′, terminaron dejando el marcador 2-2.

El empate no fue para nada positivo para los Verdiblancos, quienes no pudieron aprovechar la caída de Villarreal (51 puntos) para acercarse al 4° puesto de La Liga, quedando con 43 unidades. Los de Nervión por su parte, se alejaron a 6 puntos de la zona de descenso.

ver también La tajante respuesta de Vidal ante las críticas hacía Alexis en Sevilla: “Ojalá pueda ir a un equipo que…”

Más allá del resultado, Manuel Pellegrini vivió una situación muy llamativa en el derbi andaluz. En el primer tiempo, un balonazo iba directo al entrenador chileno. Si bien el Ingeniero estaba vestido muy elegante, como de costumbre, no escondió el jugador que lleva dentro y bajó la pelota con el pie con gran calidad.

La jugada de Pellegrini rápidamente generó locura entre los hinchas del Real Betis, quienes lo aplaudieron. Vale recordar que el Ingeniero fue jugador entre 1973 y 1986 de Universidad de Chile, único club que defendió como futbolista. Además, jugó solo un duelo por La Roja.

Publicidad

Publicidad

Manuel Pellegrini fue defensa central durante su carrera, aunque era acusado de no ser muy técnico. De hecho, era apodado como “Peligrosini” por sus características un poco más rústicas. Sin embargo, hoy como DT de Betis sacó brillo a toda su calidad técnica.