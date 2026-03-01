Los clásicos se juegan con todo y en España no defraudaron. Este domingo el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo logró llevarse un sufrido empate 2 a 2 en su visita al Real Betis de Manuel Pellegrini.

El equipo del Ingeniero supo pegar en momentos claves y parecía asegurar tres puntos de oro para lo que se viene en la temporada. Sin embargo, el Niño Maravilla apareció con un verdadero golazo para devolverle el alma a los Blanquirrojos.

Si bien el resultado no le sirve mucho a ninguno, sí dejó 90 minutos de aquellos en un derbi que siempre da que hablar en La Liga. Ahora, con chilenos siendo protagonistas como titulares y hasta con goles.

Palomita de Alexis Sánchez revive al Sevilla: empate agónico frente al Betis de Pellegrini

Una vez más, Alexis Sánchez demostró por qué es tan importante cuando tiene confianza. Este domingo el Niño Maravilla lideró el agónico empate del Sevilla ante el Real Betis de Manuel Pellegrini, con el que se llevan un punto de oro en el clásico.

Gabriel Suazo y Alexis Sánchez fueron titulares en el empate del Sevilla ante el Betis de Manuel Pellegrini. Foto: Getty Images.

Los pupilos del Ingeniero querían hacer respetar su localía y salieron con todo a buscar el triunfo. Fue así como en los 16′ un intento terminó en un rebote frente a la portería que encontró a Antony con una chilena a la fuerza que significó el 1 a 0.

Publicidad

Publicidad

El encuentro era cada vez más a favor del Betis, mientras que en Sevilla no encontraban la forma de hacer daño. Fue así como el reloj llegó a los 37′, cuando una gran jugada asociada terminó con el 2 a 0 de Álvaro Fidalgo.

ver también “Con mucho…”: Lucas Cepeda se gana los aplausos de la prensa española tras sufrido empate de Elche

Pero en el descanso, la salida de Gabriel Suazo por Oso le dio otro aire al Sevilla, el que aprovecharía al máximo Alexis Sánchez. En los 62′ un desborde del lateral por la izquierda le dejó un centro en el área al Niño Maravilla, el que se lanzó de palomita para meter el frentazo del 2 a 1.

Esto motivó a sus compañeros, quienes a pesar de su salida de la cancha en los 70′ no dejaron de insistir. El premio llegó en los 85′ con el tanto de Isaac Romero, quien ingresó por el tocopillano y selló el 2 a 2 agónico.

Publicidad

Publicidad

El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo rescata un empate más que valioso en el clásico ante Betis de Manuel Pellegrini. Los Blanquirrojos le amargaron la fiesta a los Verdiblancos en un tremendo partido y que volvió a darle vida a la ciudad.

Así quedan Betis y Sevilla en la tabla de posiciones de La Liga 2025/26

Publicidad

Publicidad

ver también “Viniste en…”: la grave denuncia de racismo que sacude a compañero de Lucas Cepeda en Elche

En resumen, el clásico entre Betis y Sevilla…