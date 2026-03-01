La aventura de Lucas Cepeda en España ha sumado un nuevo capítulo este domingo. El extremo nuevamente fue titular y pieza clave para que el Elche rescatara un sufrido empate 2 a 2 frente al Espanyol.

El elenco del ex Colo Colo no lo ha pasado bien esta temporada y esperaba hacerse fuerte en casa para dejar los tres puntos que lo alejen de la zona de descenso. Para ello, el técnico Eder Sarabia ha confiado en el chileno, al que ya tiene como uno de los estelares.

Si bien todavía no ha logrado anotar, su desempeño dentro de la cancha ha sido más que destacado por la prensa española. Y es que tras el encuentro, al extremo lo llenaron de elogios.

Lucas Cepeda entre los más destacados del empate de Elche

El Elche logró salvar un empate 2 a 2 ante el Espanyol que tuvo a Lucas Cepeda como uno de los puntos altos del partido. El extremo ha encajado bien en el equipo y se ha ido involucrando cada vez más en el juego, algo que tiene encantados a los españoles.

Lucas Cepeda fue titular y uno de los mejores del Elche ante Espanyol. Foto: Getty Images.

Tras el partido el sitio El Desmarque calificó con nota 6 al chileno, alabando su desempeño. “Buen partido del mediocentro, con mucho trabajo ofensivo y defensivo“, comenzaron señalando.

Eso no fue lo único, ya que el citado medio remarcó los números que dejó Lucas Cepeda en el empate del Elche. “Completó dos regates y ganó más de la mitad de los duelos disputados“.

El extremo se mantuvo en el campo de juego hasta los 73′ minutos, saliendo bajo los aplausos del Estadio Manuel Martínez Valero. Un momento que ilusiona tanto a los hinchas Franjiverdes como los de la selección chilena, donde también ha tomado un rol de líder.

Quedará esperar para ver si es que este buen arranque le permite ir asegurando la titularidad de aquí al final de la temporada. Esto, mientras su equipo pelea para evitar un descenso del que están a dos puntos.

Lucas Cepeda se gana los aplausos en España y sigue dando que hablar. El Elche festeja un empate que le costó mucho y que los mantiene a salvo de los puestos de riesgo, por ahora.

¿Cuáles son los números de Lucas Cepeda en Elche?

Con su actuación ante el Espanyol, Lucas Cepeda llegó a los 5 partidos oficiales con la camiseta del Elche. En ellos no tiene goles ni asistencias y alcanza los 275 minutos dentro de la cancha.

