Colo Colo y Universidad de Chiledisputarán un nuevo Superclásico. Arturo Vidal y Marcelo Díaz tendrán un nuevo cara, por lo cuál repasamos cómo han sido sus duelos anteriores.

Los Albos llegan como favoritos. Los de Macul vienen de tres triunfos consecutivos, luchando en la parte alta. Si bien no brillan, Fernando Ortiz se va afirmando en la banca. En el Romántico Viajero todavía no saben lo que es ganar en este 2026.

El historial de Vidal y Díaz

Arturo Vidal y Marcelo Díaz son dos jugadores que han sido protagonistas en el fútbol chileno en los últimos años. Fueron parte de la mejor época de La Roja, conquistando juntos las dos Copa América de 2015 y 2016. Sin embargo, a nivel de clubes, eligieron colores diferentes.

La primera vez que se vieron las caras en un Superclásico, fue en la final de ida del Apertura 2006. En aquella ocasión, Colo Colo ganó por 2-1 con doblete de Matías Fernández. Marcelo Díaz ya era titular en U. de Chile, mientras Arturo Vidal ingresó en los minutos finales.

En el Clausura 2006, con Vidal ya siendo figura, los Albos otra vez vencieron a la U. Esta vez fue por 4-2 en el Estadio Monumental. En el Apertura 2007, igualaron sin goles. De ahí, el King partió a Bayer Leverkusen. Hubo que esperar largos años para verlos otra vez en el Superclásico.

En el 2024, coincidiendo el regreso de ambos a los clubes que los formaron, Universidad de Chile capitaneada por Marcelo Díaz derrotó por 1-0 a Colo Colo de Arturo Vidal en el Estadio Monumental, rompiendo con 22 años sin ganar ahí. En la segunda rueda, empataron 0-0 en el Estadio Nacional.

En el 2025, Vidal no estuvo en la primera rueda cuando la U ganó por 2-1, ni Díaz jugó cuando Colo Colo ganó por 1-0 en el Monumental. El único duelo de ese año fue en Santa Laura por la Supercopa, donde el Bulla goleó por 3-0 y Carepato levantó el título.

En total, Arturo Vidal y Marcelo Díaz se han enfrentado en 6 Superclásicos y todo está igualado. 2 triunfos para cada uno y 2 empates. Este domingo 1 de marzo a las 18:00, el historial puede desequilibrarse en favor de uno u otro. Dos leyendas del fútbol chileno.

