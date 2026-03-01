El delantero chileno Víctor Dávila vivió semanas intensas con rumores que lo instalaban fuera del Club América y con un pie en Colo Colo. Sin embargo, este domingo decidió romper el silencio y dejó claro cuál fue su motivo principal para quedarse a competir en la Liga MX.

Mientras varios planteaban su salida ante un rendimiento irregular y el constante escrutinio de parte de la afición, el atacante no se dejó tentar. “El fútbol se vive a mil revoluciones, entendemos que cuando las cosas están bien todos están a lado, todo es color de rosas, pero me preocupo mucho de cuidar mi cabeza porque entiendo el fútbol es de momentos“, dijo al sitio Récord.

El delantero formado en Huachipato apuntó a la fortaleza mental como clave para no ceder ante la presión. “Tenía que trabajar mucho en mi cabeza para no caer en el desespero de querer hacer algo que a lo mejor no era el momento de responder a las críticas”, explicó sobre el proceso que lo llevó a quedarse.

Para Dávila, la opción de pedir su salida fue real, pero eligió otra vía. “Fácilmente pude haber tomado la decisión de pedir la posibilidad de salir, pero nunca estuvo en mi cabeza”, afirmó.

Víctor Dávila no sueña con salir del América

La principal razón de Víctor Dávila para rechazar a Colo Colo

Frente al ambiente hostil y los abucheos en algunas apariciones, Víctor Dávila aseguró que su foco fue reforzar su confianza y compromiso con el grupo. “Creo que el trabajo duro es importante para volver a agarrar confianza, volver a ganarme a la afición y ganarme el respeto dentro del grupo”, remató.

La decisión de no irse coloca al delantero en una encrucijada deportiva en medio del Clausura 2026, con la misión de convertir críticas en oportunidades y reforzar, con goles y minutos, su presencia en el América.

Finalmente, la novela ente Colo Colo y Víctor Dávila no llegó a concretarse por decisión propia del jugador. En un momento se decía que el jugador estaba cerca, pero hoy se puede decir que solo eran rumores.

Resumen:

Víctor Dávila aclaró que, pese a los rumores y la opción real de salir, decidió quedarse en el América por decisión propia.

El delantero explicó que trabajó su cabeza para no desesperar ante las críticas y el ambiente hostil, descartando la vía fácil de abandonar el club.

Su objetivo es recuperar la confianza y el respeto de la afición de las Águilas a través del trabajo duro y goles.