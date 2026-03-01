Siguen las sorpresas en la fecha 5 de la Liga de Primera. Everton de Viña del Mar logró un importante triunfo en su visita a Universidad de Concepción. Lo que complica a la “U” de cara al Superclásico ya que llega en zona de descenso.

El cuadro ruletero dejó atrás las paupérrimas presentaciones con Javier Torrente y ahora con Davis González, logró su primer triunfo del 2026.

A los diez minutos, Alan Medina aprovechó los errores en la defensa del “Campanil”. Esto debido a que Osvaldo González intentó jugar con su arquero y fue sorprendido por el delantero rival que puso el 1-0. Lo que fue una alivio para los de Viña del Mar ya que cortó la racha de 691 minutos sin marcar.

Pero el charrúa no bajó los brazos y cuatro minutos más tarde aumentó el marcador nuevamente. Pero todavía faltaba asegurar el resultado. Es que los fantasmas del arranque de año siguen presentes en el cuadro ruletero.

Davis González junto a Julio Barroso, sumaron el primer triunfo de Everton en este 2026.

Pero en el complemento se aseguraron los tres puntos. Lucas Soto en el 58’ llegó hasta el área rival y con potente remate puso el 3-0. Luego vino la expulsión de Cecilio Waterman en el 73’ por agresión sin balón a Joaquín Moya.

Lo que terminó por sepultar las pretensiones de los dirigidos por Juan Cruz Real y sentenció el triunfo para los oro y cielo ante los 1.400 fanáticos que llegaron al Ester Roa Rebolledo.

¿Cómo queda la tabla de la Liga de Primera?

Con este resultado, Universidad de Concepción se queda en el noveno puesto con siete unidades. Mientras que Everton ahora sigue como colista pero con tres unidades. Incluso se espera la resolución por el duelo ante Calera, lo que podría sacarlo del fondo de la tabla. Caso que además podría complicar a la U, que llega como con los mismos puntos que los ruleteros al Superclásico de este domingo.

Así quedó la tabla de la Liga de Primera tras el triunfo de Everton en la fecha 5

La próxima fecha la “U” de Concepción tendrá que viajar al Estadio Nacional para medirse a la Universidad de Chile y luego recibe Palestino. Mientras que Everton será dueño de casa ante el puntero Deportes Limache y tras ello, visita a Universidad Católica.