Superclásico 199: La IA predice el resultado entre Colo Colo vs Universidad de Chile

Comenzó la cuenta regresiva para el Superclásico 199. Colo Colo recibe a Universidad de Chile en el partido más importante de la fecha 5 de la Liga de Primera. Lo que podría marcar un antes y un después en ambos equipos.

Fernando Ortiz arrastra tres triunfos al hilo y se encuentra en su mejor momento en el Cacique. Por lo mismo, busca una victoria ante el archirrival para confirmar su repunte en el Popular. Partido más que especial para el “Tano” ya que su debut fue justamente ante la U y con una derrota por 3-0 en la Supercopa. Lo que mantiene una espina clavada en el adiestrador.

En la otra vereda, Francisco Meneghini quiere cortar la mala racha que arrastra en el arranque de año sin triunfos oficiales. Para peor, llega al Monumental en puestos de descenso y la próxima semana se juega la clasificación a Copa Sudamericana ante Palestino. Por lo que un triunfo ante Colo Colo, tal como ya lo hizo con O’Higgins en 2025, sería clave para la continuidad de Paqui.

La IA predice el Colo Colo vs U de Chile

Ante este panorama, en Redgol le consultamos a Gemini, que es la IA de Google, para intentar descifrar cuál será el resultado del Superclásico 199 entre Colo Colo y Universidad de Chile.

“Históricamente, Colo Colo ha ganado 20 de los 34 duelos en este estadio. Aunque la “U” rompió la racha de 23 años en 2024, el Monumental sigue siendo un terreno difícil para los azules”, detalló la Inteligencia Artificial en su análisis.

Ahora al momento de entregar el resultado, fue certero: El triunfo de Colo Colo tiene un 45% de probabilidad. Luego la victoria de Universidad de Chile un 24%. Mientras que el empate se queda con un 31%. “Resultado frecuente en clásicos y tendencia de la “U” este año”, aseguró.

Incluso aseguró que por la tendencia de ambos encuentros habrá un marcador más que ajustado. Por lo que se esperan menos de 2,5 goles en el partido de este domingo.

La U buscará su primer triunfo del 2026 ante Colo Colo

