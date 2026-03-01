Restan solo horas para que Colo Colo y Universidad de Chile den vida al Superclásico 199. Albos y azules se verán las caras en el Estadio Monumental, donde el equipo de Fernando Ortiz espera seguir por la senda triunfal tras sumar tres victorias al hilo.

Por lo mismo hay varios que piden el equipo ideal para recibir a los universitarios, aunque esto se traduzca en sacar a titulares consagrados para darle espacio a los canteranos.

En ese grupo está Marcelo Ramírez, quien en su calidad de comentarista en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports aseguró que lo mejor es que Ortiz saque a Javier Correa para darle una camiseta de titular a Leandro Hernández.

ver también A horas del Superclásico 199: Arturo Vidal sorprende con drástica decisión en Colo Colo

El osado movimiento que pide Marcelo Ramírez en Colo Colo

El ex arquero afirmó que “cuando se lesiona Jorge Correa y le tocó entrar a Leandro Hernández, lo hizo muy bien. Él hace el carril por derecha, que no sé si lo hace Romero. Esa es una preocupación, porque termina cerrándose y se queda con doble nueve. No cumple la banda”.

“Ante Universidad de Chile hubiese preferido a Hernández por la banda, porque creo que lo viene haciendo muy bien y dejó a Correa afuera”, agregó.

Javier Correa no ha tenido el mejor de los comienzos de año con Colo Colo. | Foto: Photosport.

Publicidad

Publicidad

Para cerrar, el Rambo declaró que “yo creo en la desfachatez de los jóvenes. Hernández podría jugar este partido perfectamente de titular, sin ningún problema. No le hubiera pesado. Él cubre muy bien el espacio por derecha, cuando ha entrado lo ha hecho bien y viene jugando bien. Lo hubiera mantenido”.

Cabe destacar que el probable once titular de Colo Colo para este Superclásico 199 será con Fernando de Paul en el arco; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Diego Ulloa en defensa; Arturo Vidal, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Claudio Aquino en el mediocampo; Maximiliano Romero y Javier Correa en delantera.

Publicidad

Publicidad

¿A qué hora juega Colo Colo vs Universidad de Chile?

Albos y azules se verán las caras esta tarde a partir de las 18:00 horas en el Estadio Monumental. Este compromiso será válido por la fecha 5 de la Liga de Primera 2026 y será arbitrado por Cristián Garay.

ver también Un cambio clave: Fernando Ortiz adelanta la táctica de Colo Colo para el Superclásico 199

En síntesis