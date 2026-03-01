Un cambio clave: Fernando Ortiz adelanta la táctica de Colo Colo para el Superclásico 199

Colo Colo salta a la cancha este domingo y protagoniza el partido más importante de la fecha 5 de la Liga de Primera. Esto tiene relación con el Superclásico 199 ante Universidad de Chile en el Estadio Monumental, que prepara un aforo de 42 mil personas.

Fernando Ortiz quiere sumar su cuarta victoria al hilo y además sacarse la espina tras la Supercopa donde debutó con derrota por 3-0 ante los azules que por ese entonces eran dirigidos por Gustavo Álvarez.

Por lo mismo, el “Tano” se enfoca en encontrar el equipo ideal. Lo que se refleja en el dicho popular: equipo que gana, repite. Aunque en esta ocasión hay una principal modificación en el ataque por la recuperación de Javier Correa, quien se hace fundamental en este tipo de partidos.

Según los últimos entrenamientos, y que se reflejó en la lista de convocados, Colo Colo saltará a la cancha con una formación que ya trajo éxitos. En el arco se mantiene Fernando De Paul como portero titular y capitán. En la defensa repite Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Diego Ulloa.

Ahora en el medio se contempla a Arturo Vidal como volante central, junto con Víctor Felipe Méndez y Tomás Alarcón. Ahora Claudio Aquino será el encargado de liderar el juego en el medio campo.

Los citados de Colo Colo para el Superclásico 199

En el ataque Maximiliano Romero sigue como la principal carta de ataque. Pero ahora su acompañante será Javier Correa, que se recuperó de la molestia en su muslo izquierdo. Por lo que el cordobés sería clave para ese doble 9 y así complicar a la defensa de línea de tres que prepara Francisco Meneghini.

¿Dónde ver el partido Colo Colo hoy?

Colo Colo este domingo 1 de marzo el Superclásico 199 y lo hará de local en el Estadio Monumental. El Cacique recibe a Universidad de Chile de Francisco Meneghini y que llega en puestos de descenso en la Liga de Primera. El partido de la fecha 5 será arbitrado por Cristian Garay.

El encuentro está programado para las 18:00 horas y será transmitido por TNT Sports. Además se podrá seguir vía streaming por HBO Max y que también tendrá dos señales adicionales exclusivamente para hinchas albos y azules.