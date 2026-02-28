Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Superclásico

Aníbal Mosa mete miedo a la U de Chile con la localía: “42 mil gargantas colocolinas”

El presidente de Blanco y Negro confía en una victoria de Colo Colo de local en un nuevo Superclásico del fútbol chileno.

Por Jose Arias

Sigue a Redgol en Google!
El presidente de Blanco y Negro confía en la localía.
© RAUL ZAMORA/PHOTOSPORTEl presidente de Blanco y Negro confía en la localía.

Superclásico a la vuelta de la esquina. Colo Colo recibe a la Universidad de Chile en el Estadio Monumental, con la intención de seguir alargando la racha de triunfos.

Son tres las victorias al hilo que ha conseguido el Cacique. Colo Colo llega como favorito ante una Universidad de Chile que parece caerse a pedazos, desde que llegó Francisco Meneghini a la banca.

Es por eso que la confianza abunda en Macul. El cuadro dirigido por Fernando Ortiz parece favorito para el duelo de este domingo. En ese escenario, salió a hablar Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro.

Escenario gris para la U de Chile en la antesala del Superclásico: lesionados y con problemas con el descenso

ver también

Escenario gris para la U de Chile en la antesala del Superclásico: lesionados y con problemas con el descenso

Palabras de Aníbal Mosa

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se mantiene zen, pese al favoritismo. Para el oriundo de Puerto Montt, hay confianza de cara al duelo entre Colo Colo y la Universidad de Chile.

“Al equipo lo veo súper bien, los jugadores están tranquilos y concentrados. Estamos en nuestra casa, vamos a jugar con nuestra gente“, señaló Aníbal Mosa en conversación con Radio ADN.

Tenemos mucha confianza en nuestros jugadores, en el cuerpo técnico y en las 42 mil gargantas colocolinas que van a estar alentando“, cerró el mandamás de Blanco y Negro, que pretende celebrar este domingo.

Publicidad
Colo Colo va viento en popa | Photosport

Colo Colo va viento en popa | Photosport

En resumen…

  • Aníbal Mosa confirmó un aforo de 42 mil personas para el partido en el Estadio Monumental.
  • El técnico Fernando Ortiz llega al duelo tras conseguir tres victorias consecutivas con Colo Colo.
Publicidad
  • El Estadio Monumental recibirá el encuentro entre el Cacique y la Universidad de Chile este domingo.

¿Cuándo se juega el Superclásico entre Colo Colo y la U de Chile?

No queda nada. Colo Colo recibirá a la Universidad de Chile este domingo 1 de marzo por la Liga de Primera 2026. El duelo está programado para las 18.00 horas, en el Estadio Monumental.

¿Cómo está la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026?

Publicidad
De Beausejour a Zaldivia: el hostil recibimiento que espera a Lucero con la U en el Superclásico

ver también

De Beausejour a Zaldivia: el hostil recibimiento que espera a Lucero con la U en el Superclásico

Lee también
Colo Colo vs. U. de Chile: ¿Dónde y a qué hora ver el Superclásico?
Colo Colo

Colo Colo vs. U. de Chile: ¿Dónde y a qué hora ver el Superclásico?

Descubren el jugador clave de la U para el Superclásico
U de Chile

Descubren el jugador clave de la U para el Superclásico

Más de una opción: ¿Quién relata el Superclásico en TNT Sports?
Colo Colo

Más de una opción: ¿Quién relata el Superclásico en TNT Sports?

Figura del Conce y el batacazo ante el campeón: "Estamos floreciendo"
Chile

Figura del Conce y el batacazo ante el campeón: "Estamos floreciendo"

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo