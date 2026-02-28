Superclásico a la vuelta de la esquina. Colo Colo recibe a la Universidad de Chile en el Estadio Monumental, con la intención de seguir alargando la racha de triunfos.

Son tres las victorias al hilo que ha conseguido el Cacique. Colo Colo llega como favorito ante una Universidad de Chile que parece caerse a pedazos, desde que llegó Francisco Meneghini a la banca.

Es por eso que la confianza abunda en Macul. El cuadro dirigido por Fernando Ortiz parece favorito para el duelo de este domingo. En ese escenario, salió a hablar Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro.

Palabras de Aníbal Mosa

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se mantiene zen, pese al favoritismo. Para el oriundo de Puerto Montt, hay confianza de cara al duelo entre Colo Colo y la Universidad de Chile.

“Al equipo lo veo súper bien, los jugadores están tranquilos y concentrados. Estamos en nuestra casa, vamos a jugar con nuestra gente“, señaló Aníbal Mosa en conversación con Radio ADN.

“Tenemos mucha confianza en nuestros jugadores, en el cuerpo técnico y en las 42 mil gargantas colocolinas que van a estar alentando“, cerró el mandamás de Blanco y Negro, que pretende celebrar este domingo.

Colo Colo va viento en popa | Photosport

¿Cuándo se juega el Superclásico entre Colo Colo y la U de Chile?

No queda nada. Colo Colo recibirá a la Universidad de Chile este domingo 1 de marzo por la Liga de Primera 2026. El duelo está programado para las 18.00 horas, en el Estadio Monumental.

¿Cómo está la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026?

