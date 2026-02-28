Es tendencia:
Fue clave en el ascenso de Deportes Concepción y celebra triunfo vital vs Coquimbo Unido: “Estamos floreciendo”

El León de Collao sorprendió al campeón y logró su primera victoria en el retorno a la élite: este mediocampista clave en el ascenso mostró su orgullo por un triunfo que llega como una bocanada de aire fresco.

Por Jorge Rubio

Nelson Sepúlveda festeja el golazo que anotó de penal el Leo Valencia.
© ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORTNelson Sepúlveda festeja el golazo que anotó de penal el Leo Valencia.

Deportes Concepción no encontró la mejor manera de sumar su primera victoria en el retorno a la élite del fútbol chileno que como visita y ante Coquimbo Unido, el actual campeón. El cuadro lila logró dar un respiro de alivio. Y también una muestra de que están para dar batacazos este 2026.

Luego de una mano de Sebastián Cabrera, Leonardo Valencia no desperdició la oportunidad desde los 12 pasos. Acomodó la pelota en un lugar imposible para Diego Sánchez. Con el correr de los minutos, el Mono dio un patadón a Aldrix Jara, fue expulsado y propició el debut del jovencísimo Vicente Villegas.

Todo eso ocurrió en la inauguración del listado de victorias que obtiene el equipo adiestrado por Patricio Almendra en la élite nacional. “Agradezco a la gente que nos viene a ver, sabíamos que sería un partido dificilísimo, por algo llevaban tanto tiempo invictos acá”, dijo Nelson Sepúlveda, uno que fue clave en la vuelta a primera.

Nelson Sepúlveda y Misael Dávila marcan a Rodrigo Holgado. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Desde el 13 de octubre de 2025 que los Piratas no perdían un partido en condición de local. Una muestra elocuente de que el estadio Francisco Sánchez Rumoroso es un fortín. “Veníamos a jugar un partido trabado y sucio, sabíamos eso. Veníamos buscando un triunfo y por fin se dio”, manifestó el Sepu en TNT Sports.

Es el equipo que todos quieren ganarle, es un gran equipo, nos va a representar de buena forma en nivel internacional. Nos paramos inteligentemente, trabajamos bien las pelotas detenidas”, expuso el experimentado mediocampista, quien también registra pasos por Deportes Melipilla y Cobresal, donde fue campeón bajo la tutela de Dalcio Giovagnoli.

Nelson Sepúlveda y Deportes Concepción tras dar la sorpresa vs Coquimbo Unido: “Vamos floreciendo”

Para Nelson Sepúlveda, el festejo de Deportes Concepción ante Coquimbo Unido debe tener mérito global. “Con todo el plantel general, nuestras familias, logramos un lindo triunfo y darle una alegría a la gente que esperaba esta linda victoria”, expuso.

“Trabajar con un triunfo es distinto, van a florecer nuevamente las habilidades de cada compañero. Eso es lo importante, que vamos floreciendo cada uno con sus habilidades. Tenemos un muy buen plantel”, aseguró Sepúlveda sobre los jugadores que dirige el Pato Almendra.

César Dutra tuvo dos tapadas fundamentales cerca del final y clausuró su arco. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Y dio a entender que este puede ser un buen momento para el despegue. “Hay buenos nombres, debemos encontrar el equipo ideal para pelear los puestos de avanzada”, sentenció Sepúlveda, quien evidentemente ve que el Conce está para más en la máxima categoría chilena. El 6 de marzo, el León de Collao recibirá a Ñublense para ir por más puntos.

Revisa el compacto del triunfo del Conce vs Coquimbo en el Sánchez Rumoroso

Así va la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2026

Coquimbo Unido está en el 11° lugar al cabo de cinco fechas mientras que el León de Collao puede esbozar un respiro de alivio con esta victoria, la primera desde que volvió a la élite del fútbol chileno.

