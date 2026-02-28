Diego Sánchez presintió que la jugada que comandaba Ethan Espinoza para Deportes Concepción podía significar el golpe de nocaut para Coquimbo Unido. Por eso salió fuera del área para tratar de interceptar el pase del ex jugador de Colo Colo para Aldrix Jara.

No pudo conseguirlo, pero sí frenó el avance del ex atacante de Cobreloa con una fuerte infracción que no pasó inadvertida. Y que por el contexto que tuvo le costó al Mono Sánchez la tarjeta roja directa. Una decisión que el juez del encuentro, Diego Flores tomó sin titubear.

Fue así que el experimentado portero dejó con 10 jugadores al actual campeón del fútbol chileno. Le puso por obligación a Hernán Caputto el debut de uno de los porteros que tiene la selección chilena como proyecto: un golero de 16 años que ya fue mundialista con el Equipo de Todos.

La falta del Mono Sánchez que le costó la expulsión directa ante el León de Collao. (Captura TNT Sports).

Las referencias son para Vicente Villegas, quien ingresó por Alejandro Camargo para custodiar la portería durante los seis últimos minutos del tiempo agregado. Finalmente fueron poco más de 8′. En los que alcanzó a mostrar parte de su calidad.

De hecho, tapó un remate de Ethan Espinoza y lo mandó al córner con una volada con la que firmó su carta de presentación en la primera división del fútbol chileno. Recién el 23 de agosto, Villegas cumplirá 17 años. Y ya tiene un partido profesional. Estuvo ahí cuando se lo necesitó en un momento complejo.

La historia de Vicente Villegas, el golero que llenó el vacío de Diego Sánchez vs Concepción

Hace un buen rato que el heredero de emergencia del arco de Diego Sánchez es visto como un proyecto en las inferiores de Coquimbo Unido, que cayó ante Deportes Concepción en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Vicente Villegas se dio a conocer en un Sudamericano Sub 17.

Con 15 años, el cuadro Pirata le firmó su primer contrato profesional. Aunque por cierto, hay algunos icónicos preparadores de goleros que prefieren el camino de la mesura, siempre basados en el poder de la experiencia. “Tiene todas las condiciones, pero a esa edad vienen todavía muchos cambios“, le dijo a RedGol hace un tiempo Eduardo Fournier.

El Loco explicó por qué le puso el freno a las expectativas. “Hay muchos casos de arqueros que en esos años se ven espectaculares. Y de repente cambian y no resultan”, vaticinó Fournier sobre este mundialista Sub 17, quien jugó los tres partidos en el Grupo K de la Copa del Mundo 2025 disputada en Qatar.

Otra imagen de Vicente Villegas en su debut profesional. (Captura TNT Sports).

De todas maneras, Villegas avanza pasos y salta vallas en este largo proceso para consolidarse como una alternativa seria en la selección chilena adulta. Por lo pronto, habrá que ver si será él quien reemplace a Sánchez o si Caputto optará por Gonzalo Flores en el duelo ante Huachipato del 7 de marzo para dejar atrás dos derrotas consecutivas.

Gonzalo Flores, otro arquero que tiene el plantel aurinegro. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Revisa el compacto del triunfo de Deportes Concepción a Coquimbo Unido

Así va la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2026

Coquimbo Unido está en el 11° lugar al cabo de cinco fechas mientras que el León de Collao puede esbozar un respiro de alivio con esta victoria, la primera desde que volvió a la élite del fútbol chileno.