Universidad Católica se sacó la espina pero no del todo luego de vencer a Coquimbo Unido. Los Cruzados derrotaron al Pirata por 3 a 1 en la Liga de Primera, tomándose revancha y con un jugador como el principal protagonista: Diego Sánchez.

El Mono fue el principal foco de las burlas de la hinchada de la UC, la que no le perdona haberles ganado la Supercopa atajando penales sin guantes. La situación llevó a cánticos en su contra y una respuesta que ha vuelto a sacar ronchas en la precordillera.

Y es que si bien hubo varios que pensaban que la polémica se cerraba con lo ocurrido en el Claro Arena, lo cierto es que el portero no lo permitió. ¿La razón? Les dejó un provocador mensaje en redes sociales para pegarles de vuelta y así recordarles que fue él quien levantó el título semanas atrás.

Diego Sánchez le mete el dedo en la herida a Universidad Católica

La visita de Coquimbo Unido a Universidad Católica dejó a Diego Sánchez como el gran protagonista. El arquero fue blanco de burlas de la hinchada de la UC y respondió con todo para apagar con bencina la polémica.

Diego Sánchez provocó aún más a los hinchas de Universidad Católica. Foto: Photosport.

Luego de los cantos en su contra y de haberle bajado el perfil tras el encuentro, el guardameta volvió a la carga. Fue a través de su cuenta de Instagram que dejó un mensaje claro a la UC asegurando que “no se perdió una copa, no se perdió una final“.

Esto, aludiendo a lo ocurrido en la Supercopa de hace algunas semanas, en la que Coquimbo Unido le ganó el título en penales y con Diego Sánchez atajando sin guantes ante Universidad Católica. “No se logró el objetivo pero seguimos juntos como siempre“, remarcó el portero.

En esa misma línea, el Mono aprovechó para levantar al plantel pirata ante lo ocurrido en el Claro Arena. “Más que orgulloso del equipo, más coquimbano que ayer. Vamos arriba siempre“, sentenció.

El mensaje le abrió la herida los Cruzados, que se quedaron con las ganas de ser campeones luego de un 2025 muy opaco y que salvaron clasificando a Copa Libertadores. Una teleserie que, de seguro, tendrá un nuevo capítulo cuando les toque recibir a la UC en el norte.

Universidad Católica recibe el golpe de Diego Sánchez y Coquimbo Unido luego del duelo en la Liga de Primera. Los Piratas han tenido problemas en la defensa de su corona, pero inflan el pecho después de una campaña histórica.

