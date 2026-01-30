La imagen de Diego Mono Sánchez tapando dos penales sin guantes dio la vuelta al mundo. El portero se tomó toda la atención en la definición del título de la Supercopa entre Coquimbo Unido y U. Católica.

La hazaña fue comparada con lo que hizo el portero portugués Ricardo contra Inglaterra en la Euro 2004. Y el mismo golero chileno confirmó que fue “como Ricardo. Así mismo. Esa fue la inspiración esta vez“.

Ahora, las dos figuras se juntaron. Mono Sánchez conversó con ESPN y recibió una sorpresa: un saludo del mismísimo Ricardo, quien le envió un video desde Portugal con mucha emoción.

“Un saludo muy fuerte a Mono Sánchez. Qué recuerdos y qué emoción que me hiciste revivir, y que grato estoy de poder marcar y tener algo importante en la vida de un portero“, dijo de entrada el portugués.

“Tengo las fotos de ese momento fantástico para mí y mi país (en la Euro 2004), y fue algo inolvidable, por eso te envío un abrazo enorme y ojalá que tú también sigas inspirando a más jóvenes a ser portero“, sumó.

Por su lado, el portero de Coquimbo Unido se mostró emocionado. “Qué loco de ver la Eurocopa yo siendo chiquitito con una pelota en la mano y ahora él me manda saludos. Tremenda sorpresa“, reaccionó Mono Sánchez.