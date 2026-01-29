Mientras visita la zona de catástrofe por los incendios en el Biobío, el Presidente Gabriel Boric hizo una pausa para sacar a relucir su lado futbolero. Eso, tras el título de Coquimbo Unido en la Supercopa.

Fiel hincha de U Católica, el Mandatario conversó con el medio local Sabes. Ahí tuvo palabras para Diego Sánchez, el gran protagonista del título pirata ante los cruzados, donde atajó penales sin guantes en viral registro.

“Vi la lotería de los penales, 10 penales seguidos, pero uno no puede culpar a (Branco) Ampuero por perderse el penal”, partió diciendo. Fue ahí que se le preguntó por la figura de Diego Sánchez, con quien ya tuvo relación en las pasadas Fiestas Patrias.

Presidente Boric y los penales del Mono Sánchez

Siempre con la buena onda y actualizado en materia del fútbol chileno, el Presidente Gabriel Boric tuvo palabras para el Mono Sánchez. Ambos ya tuvieron un encuentro amistoso hace meses, cuando el Mandatario lo elogió en La Pampilla.



“Soy Cruzado y voy a ser Cruzado hasta la muerte, pero también reconozco lo lindo que vive el fútbol en el Biobío… Sobre el Mono Sánchez, no solo este año, también cuando estaba en Unión Española (fue figura ante la UC)”, dijo entre risas.

Fue ahí que olvidando la rivalidad y las grandes atajadas (hasta sin guantes) ante su club, el Presidente Boric elogió al meta. Con total sinceridad dijo que “un gran tipo el Mono Sánchez, es de las figuras que se agradecen en el fútbol chileno, mis respetos para él”.

“(En el Biobío) Qué lindo lo del Conce, qué lindo lo de la U de Concepción, lindo el gesto de Waterman al volver, va a estar lindo el campeonato”, cerró el futbolero mandatario.

