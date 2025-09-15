No caben dudas que Coquimbo Unido es el equipo protagonista de la temporada 2025 en el fútbol chileno, con el arquero Diego Sánchez como uno de sus protagonistas, camino a conquistar el primer campeonato nacional de su historia.

Y como era esperable, la inauguración de la tradicional Fiesta de La Pampilla iba a tener un sabor especial por el dulce momento “pirata”. Así ocurrió este lunes, con la presencia en la zona del Presidente de la República, Gabriel Boric.

¿Qué tienen que ver ambos personajes? Ellos se toparon en la ceremonia de apertura del parque que recibirá esta semana a más de un millón de personas, en un cruce que dejó un tremendo momento que se convertirá en viral.

El cruce entre Diego Sánchez y el Presidente Boric

Fue durante su discurso de inauguración en La Pampilla, donde el Mandatario destacó la campaña que actualmente realiza el equipo de Esteban González, y como futbolero que es, destacó a algunas de las figuras del cuadro aurinegro.

“Mis respetos al ‘Chino’ González, a (Cecilio) Waterman que es un tremendo goleador, lo que está haciendo (Cristián) Zavala, es increíble. El ‘Mono’ Sánchez que me caía mal, pero… impresionante como juega”, dijo el Presidente Boric entre las risas de los asistentes.

Lo que nadie calculaba es que el mismísimo arquero de Coquimbo estaba presente entre el público. De hecho, al momento que le dijeron de su presencia, el Gobernante se puso los lentes, lo divisó y le saludó, ante la ovación de quienes vivieron ese momento único.

Los números del “Mono” en 2025

Los elogios del Presidente Boric a Diego Sánchez no son una exageración. En la actual temporada de Liga de Primera, registra apenas 12 goles en contra y entregó su valla invicta en 12 de los 22 cotejos que disputó, para un total de 1.980 minutos.

¿Cuándo vuelve a jugar el “pirata”?

Coquimbo Unido, único líder del torneo nacional con 56 puntos, volverá a las canchas el fin de semana del 19 de octubre, cuando deba recibir en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso nada menos que a Colo Colo.

