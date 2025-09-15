El fútbol chileno está en etapas clave de esta temporada, donde tanto la Liga de Primera, como la Liga de Ascenso y la siempre polémica Segunda División definirán a los mejores.

Sin embargo, desde el exterior también aportan lo suyo, y es así que un prestigioso centro de estudios del fútbol mundial hizo su tradicional actualización de los mejores clubes del orbe.

La sorpresa viene por el lado de nuestro país, puesto que Coquimbo Unido, el actual puntero del torneo chileno, no está en los primeros puestos.

IFFHS revela quién al mejor equipo del fútbol chileno

Hace unos días, la IFFHS (Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol) entregó la actualización de septiembre del ránking de los 500 mejores clubes del mundo.

Por el fútbol chileno, quien saca la cara en el primer lugar no es Coquimbo Unido, como tampoco es O’Higgins de Rancagua u Audax Italiano, los tres lugares de avanzada en la Liga de Primera.

La IFFHS tiene en primer lugar a Universidad de Chile, ubicándose en el lugar 138 a nivel mundial. Eso sí, los azules se pegaron una caída ya que en la anterior medición estaban en el puesto 126.

En segundo lugar está Colo Colo, ubicándose en el lugar 200 del listado y con un bajón aún mayor, ya que en la anterior actualización estaban en el puesto 136, para ese entonces liderando por Chile.

Luego, en el tercer puesto se ubica Palestino, que esta en el lugar 229, con un retroceso de 10 lugares con respecto al anterior estudio de la IFFHS.

Universidad de Chile es el mejor equipo del fútbol chileno para la IFFHS. Foto: Photosport,

¿Qué pasa con Coquimbo Unido en el ránking de la IFFHS?

Coquimbo Unido, el actual puntero de la Liga de Primera, se ubica en el cuarto puesto del listado a nivel del fútbol chileno de la IFFHS, en el puesto 284. En la anterior actualización, los piratas estaban en el lugar 341.

Cerrando el top 5 de los mejores equipos nacionales aparece Ñublense de Chillán, que se ubica en el lugar 410 del escalafón mundial.

En tanto, Deportes Iquique es el último equipo chileno del ranking, apareciendo en el puesto 489, por sobre equipos japoneses, sudamericanos e incluso neerlandeses.

