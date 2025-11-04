Agente de Maximiliano Falcón y el regreso Monumental de Peluca a Colo Colo: “Él siempre…”

Uno de los jugadores más queridos por los hinchas de Colo Colo en los últimos años es Maximiliano Falcón, aunque el defensor uruguayo se fue por la puerta chica del estadio Monumental.

El Peluca tenía contrato vigente con Blanco y Negro y pese a ello se negó a hacer la pretemporada con sus compañeros en Uruguay, debido a que le llegó una oferta de Inter de Miami que no quería desaprovechar.

La presión que ejerció el charrúa hizo efecto, aunque el equipo de Lionel Messi debió subir la puntería para comprar el pase de Falcón hasta 2028.

Agente de Maxi Falcón y su posible regreso a Colo Colo

La polémica salida de Maximiliano Falcón de Colo Colo quedó en el pasado y el jugador ha declarado en más de una ocasión que quiere volver, aunque recalca que está a gusto en Miami (quien no).

El representante del Peluca, el uruguayo Gerardo Arias, conversó con radio Cooperativa donde cerró las puertas de un regreso del futbolista para 2026, aunque no lo descartó de cara al futuro.

“Él tiene contrato con Inter Miami, lo compró Inter Miami y conmigo de Colo Colo no habló nadie”, dijo de entrada el agente.

Maxi Falcón es titular en Inter de Miami. (Photo by Andy Lyons/Getty Images)

“Él es hincha de Colo Colo y ama a la hinchada de Colo Colo, siempre va a querer volver, pero lo compró Inter Miami y hace diez meses está ahí, hay que bajar la pelota, es todo periodismo. No hay nada concreto“, agregó Arias.

Por último, Gerardo Arias indicó que “está contento, Messi, Suárez y toda la banda lo tiene muy contento, muy cuidado. Desde que llegó se integró y jugó todos los partidos de titular, ahora están en la final, me extraña que juegan una final el sábado y salga todo esto, pero ya sabemos como es esto”.

Maximiliano Falcón es titular fijo en Inter de Miami, donde ha jugado 36 partidos en 2025 y marcó un gol.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Unión Española por la Liga de Primera?

Colo Colo vuelve a jugar este sábado 8 de noviembre, cuando desde las 15:00 horas visite a Unión Española en Santa Laura por la Liga de Primera.