“Se ha expuesto…”: Bicampeón de América cuenta la firme sobre la lesión de Arturo Vidal en Colo Colo

El King no ha podido entrenar con normalidad, y ahora sería baja nuevamente ante Unión Española en este fin de semana.

Por Felipe Pavez Farías

Vidal es duda para este sábado ante Unión Española
© JAVIER TORRES/PHOTOSPORTVidal es duda para este sábado ante Unión Española

Colo Colo busca cerrar el año del centenario de la forma más digna posible. Por lo mismo Fernando Ortiz se mentaliza en lograr el último cupo a una copa internacional. Tarea no menor ya que de momento están a cuatro puntos de distancia del lugar que tiene Universidad de Chile

El “Tano” busca encontrar el mejor equipo para este sábado sumar nuevamente tres unidades que lo acerquen a la zona de clasificación. En frente estará Unión Española que a su vez tiene una batalla especial por zafar del descenso directo. Por lo que será un partido de definición. 

El tema es que el Cacique sufre una nueva baja para el encuentro en el Estadio Santa Laura. Esto tiene relación con Arturo Vidal que no arrastra una molestia muscular que se hizo notoria ante Deportes Limache. 

Frente a Ñublense no sumó minutos y todo indicaba podría recuperarse para está fecha. Sin embargo, esto no ha ocurrido y el King solo ha entrenado de forma diferenciada. “No hay equipo aún. Pero va a tener que rearmar de manera obligada si no llega Vidal, que está difícil que llegue”, expresó Dani Arrieta en Pelota Parada.

¿Quién reemplaza a Arturo Vidal?

Pero tras ello, su ex compañero de la Roja, Gonzalo Jara, adelantó lo que será el futuro de Arturo Vidal en el ocaso de su carrera. Por lo que el central decidió darle un importante recado para evitar este tipo de complicaciones musculares. “Más allá de las recuperaciones, se ha expuesto gratuitamente a una crítica”, lamentó el defensa que compartió mil batallas con el King.

Vidal sigue fuera del equipo titular de Colo Colo y sería baja ante Unión Española.

Vidal sigue fuera del equipo titular de Colo Colo y sería baja ante Unión Española.

Volviendo de una lesión tienes más chances de jugar mal a realizar un buen partido. Se tiene que tomar tiempo en esta lesión. No creo que juegue este fin de semana”, alertó Jarita en el programa de TNT Sports. 

El tema ahora es que Fernando Ortiz debe encontrar reemplazante para Arturo Vidal y para Víctor Felipe Méndez que no podrá estar ante los hispanos por acumulación de amarillas. Ante esto, Arrieta reveló que los principales candidatos para entrar en el equipo titular son Tomás Alarcón y Esteban Pavez. 

