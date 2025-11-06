Colo Colo está cerrando un pésimo 2025 y está bajo mucha presión, porque debe ganar los cuatro partidos que le restan en la Liga de Primera para al menos clasificar a la Copa Sudamericana.

La primera de las cuatro “finales” que tiene el Cacique será este sábado, cuando visite a la necesitada Unión Española en Santa Laura, equipo que por ahora se está yendo al descenso.

Tan mal le ha ido a Colo Colo en 2025, que muchos ya tiraron el año a la basura y piensan en 2026, por lo que tienen a varios jugadores en la mira como potenciales fichajes.

ver también ¿Vuelve Maximiliano Falcón a Colo Colo? El sentir de ByN por el regreso del Peluca al Monumental

Coca Mendoza quiere a Matías Palavecino para Colo Colo

Uno de los ex jugadores de Colo Colo que siempre está pendiente a lo que pase con los albos es Gabriel Mendoza, quien conversó con RedGol y apuntó al jugador que puede cambiarle la cara al elenco popular.

El Coca sabe que la camiseta del Cacique es pesada y que a muchos les cuesta, pero confía en que Matías Palavecino, campeón y figura de Coquimbo Unido, puede andar bien en el Monumental.

“La camiseta de Colo Colo no es fácil, incluso como dice el gran Chino Caszely y Carlos Rivas, es una camiseta de cemento, pesa más que la de la selección. Imagínate”, dijo en primera instancia el campeón de América.

Publicidad

Publicidad

Matías Palavecino jugando por Coquimbo Unido. Foto: Photosport

Luego, matizó al indicar “los equipos de puerto son especiales, así que yo creo que no le debería pesar la camiseta. Sería un buen elemento para Colo Colo, es un jugador diferente, el jugador que nadie tiene. Es rápido y bueno con la pelota en los pies, creo que le puede ayudar mucho a Colo Colo”.

Matías Palavecino es el deseo de varios, aunque en Coquimbo Unido no se quieren desprender de sus servicios y esperan que los acompañe en la Copa Libertadores 2026.

Publicidad

Publicidad

ver también Fichaje a la vista: el puesto que debe cubrir Colo Colo con urgencia en 2026

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Unión Española por la Liga de Primera?

Colo Colo vuelve a jugar este sábado 8 de noviembre, cuando desde las 15:00 horas visite a Unión Española en Santa Laura por la Liga de Primera.