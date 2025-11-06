Uno de los grandes problemas que ha tenido Colo Colo en la temporada 2025 es la escasa solidez defensiva, la que se manifiesta en que los albos no han tenida una dupla de centrales definida en la campaña.
Emiliano Amor, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas, Alan Saldivia y hasta el juvenil Nicolás Suárez han jugado como marcadores centrales y ninguno se ha alzado como titular fijo.
Muchos apuntan a que la defensa de Colo Colo se desarmó cuando Maximiliano Falcón decidió irse a Inter de Miami, venta que no quería hacer Blanco y Negro y que dejó desbalanceada la defensa del cuadro albo.
¿Qué piensa Aníbal Mosa del posible regreso de Maximiliano Falcón a Colo Colo?
El representante de Maximiliano Falcón, Gerardo Arias, le dijo a radio Cooperativa que el defensor sueña con volver a jugar en Colo Colo, aunque aquello es difícil que ocurra en el corto plazo, porque tiene contrato vigente con el cuadro de la MLS.
El propio Peluca ha dicho en más de una ocasión que quiere retornar algún día al Monumental, donde por ahora tiene las puertas cerradas, debido a que Aníbal Mosa declaró en enero pasado que bajo su mandato no vuelve a Macul.
Aníbal Mosa quedó muy sentido con Maximiliano Falcón. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport
“Si me preguntan hoy, yo diría que (Falcón) no volvería si yo estoy de presidente. Si me lo preguntan en uno o dos años más, tendría que responder en ese momento”, dijo el empresario sirio, muy dolido por la salida del zaguero al fútbol de Estados Unidos.
“Yo, la institución y la hinchada quedamos dolidos con Falcón. Muy dolidos“, agregó Mosa.
Pasó el tiempo y quizá ahora el corazón de Aníbal Mosa se ablandó, viendo que Colo Colo necesita un defensor central fuerte y que contagie al resto de sus compañeros, como lo hacía Maximiliano Falcón en Colo Colo.
¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Unión Española por la Liga de Primera?
Colo Colo vuelve a jugar este sábado 8 de noviembre, cuando desde las 15:00 horas visite a Unión Española en Santa Laura por la Liga de Primera.